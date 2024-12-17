«еКнига": в каких магазинах можно будет приобрести книги по программе

Стал известен список книжных магазинов, в которых с 1 января 2025 года можно будет приобрести книги на украинском языке по программе «еКнига», пишет УНН с ссылкой на Украинский институт книги.

Детали

Граждане, которым в этом году исполнилось 18 лет, или исполнится в следующем году, с 1 января 2025 года смогут получить помощь от государства на покупку книг. В частности, книги можно будет приобрести в таких магазинах:

Readeat;

Детмир;

Утро;

Фабула;

ЯКАБОО;

Издательство Богдан;

Златка;

Дом Книги;

Книголенд;

Книжный магазин «Е»;

Издательство Букшеф;

Напомним

16 декабря в приложении Дія заработала программа еКнига для 18-летних украинцев. Государство предоставляет 908 грн на приобретение книг на украинском языке, которые нужно потратить в течение трех месяцев.