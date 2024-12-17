«еКнига": в каких магазинах можно будет приобрести книги по программе
Киев • УНН
С 1 января 2025 года 18-летние украинцы смогут приобрести книги на украинском языке в 11 книжных магазинах по программе «еКнига». Государство предоставляет 908 грн на приобретение книг, которые нужно потратить в течение трех месяцев.
Стал известен список книжных магазинов, в которых с 1 января 2025 года можно будет приобрести книги на украинском языке по программе «еКнига», пишет УНН с ссылкой на Украинский институт книги.
Детали
Граждане, которым в этом году исполнилось 18 лет, или исполнится в следующем году, с 1 января 2025 года смогут получить помощь от государства на покупку книг. В частности, книги можно будет приобрести в таких магазинах:
Readeat;
Детмир;
Утро;
Фабула;
ЯКАБОО;
Издательство Богдан;
Златка;
Дом Книги;
Книголенд;
Книжный магазин «Е»;
Издательство Букшеф;
Напомним
16 декабря в приложении Дія заработала программа еКнига для 18-летних украинцев. Государство предоставляет 908 грн на приобретение книг на украинском языке, которые нужно потратить в течение трех месяцев.