С 22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начнет действовать на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией. Это будет 16-й пункт пропуска, где работает система онлайн-записи для грузовиков.
Услугу "єЧерга" для грузовиков масштабируют на еще один пункт пропуска через границу в ЕС, сообщили в пятницу в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Детали
"22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начнет работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что с понедельника пустые грузовики смогут пересечь указанный пункт пропуска только по предварительной записи в системе "єЧерга" на сайте echerha.gov.ua или через соответствующее приложение.
"Регистрация в системе "єЧерга" стартует 21 июля в 12:00. Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 22 июля в 12:00", - указали в министерстве.
Дополнение
Сейчас "єЧерга" для грузовиков работает на 15 пунктах пропуска для грузовиков. Вместе с "Красноильск - Викову де Сус" этот перечень расширится до 16 международных автомобильных пунктов пропуска.
За время действия услуги, по данным министерства, границу по онлайн-записи пересекло 1 миллион 38 тысяч грузовиков.