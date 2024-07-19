Услугу "єЧерга" для грузовиков масштабируют на еще один пункт пропуска через границу в ЕС, сообщили в пятницу в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начнет работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск - Викову де Сус" с Румынией", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что с понедельника пустые грузовики смогут пересечь указанный пункт пропуска только по предварительной записи в системе "єЧерга" на сайте echerha.gov.ua или через соответствующее приложение.

"Регистрация в системе "єЧерга" стартует 21 июля в 12:00. Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 22 июля в 12:00", - указали в министерстве.

Дополнение

Сейчас "єЧерга" для грузовиков работает на 15 пунктах пропуска для грузовиков. Вместе с "Красноильск - Викову де Сус" этот перечень расширится до 16 международных автомобильных пунктов пропуска.

За время действия услуги, по данным министерства, границу по онлайн-записи пересекло 1 миллион 38 тысяч грузовиков.