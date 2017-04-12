Двое гражданских пострадали от стрельбы пьяных боевиков

“Командир 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2-го АК (армейского корпуса — ред.) после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в населенном пункте Первомайск. В результате стрельбы ранены двое гражданских”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, чтобы оправдать эти противоправные действия, “командование корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями сил АТО”.

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Как сообщал УНН, в Донецкой области боевики в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили 10 гражданских, один из которых умер.