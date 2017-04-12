Двое гражданских пострадали от стрельбы пьяных боевиков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44168 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158602 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117365 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117101 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112897 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104528 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154135 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Двое гражданских пострадали от стрельбы пьяных боевиков

Двое гражданских пострадали от стрельбы пьяных боевиков

Киев  •  УНН

 • 10818 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Двое мирных жителей пострадали в результате стрельбы, устроенной пьяными боевиками в городе Первомайск Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

“Командир 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2-го АК (армейского корпуса — ред.) после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в населенном пункте Первомайск. В результате стрельбы ранены двое гражданских”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, чтобы оправдать эти противоправные действия, “командование корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями сил АТО”.

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Как сообщал УНН, в Донецкой области боевики в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили 10 гражданских, один из которых умер.

Украинские Национальные Новости

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