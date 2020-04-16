Двукратный победитель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Нападающий Крис Верстиг официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
В этом сезоне 33-летний уроженец Летбридж выступал за словацкий ХК “Нитра”.
В активе Верстига, который сыграл в НХЛ девять сезонов, выступления за “Чикаго Блэкхокс”, “Торонто Мэйпл Лифс”, “Филадельфию Флайерс”, “Флориду Пантерс” и “Каролину Харикейнс”.
На протяжении своей карьеры в НХЛ Верстиг набрал 358 очков (149 голов, 209 передач) в 643 играх регулярного сезона и 48 очков за 93 игры в плей-офф (18 голов, 30 передач).
Добавим также, двукратный обладатель Кубка Стэнли принял участие в 93 играх плей-офф.