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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Двукратный победитель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Двукратный победитель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Нападающий Крис Верстиг официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

В этом сезоне 33-летний уроженец Летбридж выступал за словацкий ХК “Нитра”.

В активе Верстига, который сыграл в НХЛ девять сезонов, выступления за “Чикаго Блэкхокс”, “Торонто Мэйпл Лифс”, “Филадельфию Флайерс”, “Флориду Пантерс” и “Каролину Харикейнс”.

На протяжении своей карьеры в НХЛ Верстиг набрал 358 очков (149 голов, 209 передач) в 643 играх регулярного сезона и 48 очков за 93 игры в плей-офф (18 голов, 30 передач).

Добавим также, двукратный обладатель Кубка Стэнли принял участие в 93 играх плей-офф.

Украинские Национальные Новости

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