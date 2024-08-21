Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье ограничат на выходных из-за ремонта
Киев • УНН
На выходных 24-25 августа с 8:00 до 18:00 движение по Днепровской ГЭС будет ограничено из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост о. Хортица, Новые мосты и мост Преображенского.
На этих выходных, с 08:00 по 18:00 часов движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области, передает УНН.
Движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено:
- 24 августа с 08:00 по 18:00 час;
- 25 августа с 08:00 по 18:00 час.
Объезд будет осуществляться через Арочный мост о. Хортица (ул. Величара - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и мост имени Преображенского.
В полиции призвали водителей учесть информацию при планировании своего маршрута.
Напомним
Ранее движение транспорта через плотину Днепровской ГЭС перекрывалось 18 августа.