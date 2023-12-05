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dvizhenie-gruzovikov-na-granitse-so-slovakiei-razblokirovano

Движение грузовиков на границе со Словакией разблокировано

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 07:19  •  21997 просмотра

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Движение грузовиков через словацко-украинскую границу возобновилось после того, как накануне закончилась блокада, и сейчас на границе в очереди стоят 625 грузовиков

Движение для грузовиков через словацко-украинскую границу в пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" разблокировано, акция дальнобойщиков завершилась накануне. На границе со стороны Словакии в очередях 625 грузовиков. Об этом сообщили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород", разблокировано. 4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецке", завершились

- сообщили в Госпогранслужбе в Telegram.

Детали

Оформление транспортных средств, как отметили в ГПСУ, осуществляется в установленном порядке.

При этом там отметили, что в связи с осложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

"По состоянию на сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.

Напомним

1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною розблоковано
Truck traffic on the border with Slovakia is unblocked
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Движение грузовиков на границе со Словакией разблокировано

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