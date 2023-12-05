Движение грузовиков на границе со Словакией разблокировано
Киев • УНН
Движение грузовиков через словацко-украинскую границу возобновилось после того, как накануне закончилась блокада, и сейчас на границе в очереди стоят 625 грузовиков
Движение для грузовиков через словацко-украинскую границу в пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" разблокировано, акция дальнобойщиков завершилась накануне. На границе со стороны Словакии в очередях 625 грузовиков. Об этом сообщили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород", разблокировано. 4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецке", завершились
Детали
Оформление транспортных средств, как отметили в ГПСУ, осуществляется в установленном порядке.
При этом там отметили, что в связи с осложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.
"По состоянию на сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.
Напомним
1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков.
Движение грузовиков на границе со Словакией разблокировано
Движение грузовиков через словацко-украинскую границу возобновилось после того, как накануне закончилась блокада, и сейчас на границе в очереди стоят 625 грузовиков.
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