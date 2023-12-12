Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей

Украина и Польша достигли договоренности о пересечении границы грузовиками с помощью железнодорожного транспорта. Теперь этот маршрут будет использоваться на постоянной основе, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

По данным разведки, Укрзализныця уже организовала между государствами удобный маршрут, а также контрейлерный поезд для соответствующих нужд. На днях первая партия грузовиков из Украины прибыла таким образом на железнодорожную станцию Славкув в Польше. Безопасность движения по территории Украины обеспечили сотрудники ГУР.

Далее грузовики будут двигаться к пунктам назначения по автомобильным дорогам.

Теперь этот маршрут планируют использовать регулярно для перевозок в обоих направлениях. Для этого будет задействовано больше модернизированных платформ.

Напомним

Сейчас на границе с Польшей остаются заблокированными три пункта пропуска, потому что движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" снова восстановлено.

Движение возобновилось после того, как польские протестующие вечером 11 декабря заблокировали проезд возле пункта пропуска "Дорогуск", хотя днем его разблокировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецке" для грузовиков, которые едут из Украины