Двигалась на Киев: нацгвардейцы во время масштабной атаки рф сбили крылатую ракету из стрелкового оружия

Мобильная группа нацгвардейцев сбила из пулеметов вражескую крылатую ракету во время воздушной атаки на Киев 29 декабря. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины, пишет УНН.

"Во время массированного ракетного обстрела россией территории Украины 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету", - сообщили в Нацгвардии.

Отмечается, что после обнаружения цели, которая двигалась в направлении города Киев, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов. Было установлено, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты.

Детонации боевой части ракеты не произошло.

"Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для сбивания ракет и дронов-камикадзе", - добавили в НГУ.

Напомним

Количество жертв массированного ракетного обстрела на столицу возросло до 16. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, 1 января будет объявлено днем траура.