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Двигалась на Киев: нацгвардейцы во время масштабной атаки рф сбили крылатую ракету из стрелкового оружия

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 12:24  •  18713 просмотра

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Национальная гвардия Украины 29 декабря сбила российскую ракету, которая была нацелена на Киев, с помощью пулеметов. Ракета потеряла управление и упала.

Мобильная группа нацгвардейцев сбила из пулеметов вражескую крылатую ракету во время воздушной атаки на Киев 29 декабря. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины, пишет УНН.

"Во время массированного ракетного обстрела россией территории Украины 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету", - сообщили в Нацгвардии.

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Отмечается, что после обнаружения цели, которая двигалась в направлении города Киев, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов. Было установлено, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты.

Детонации боевой части ракеты не произошло.

"Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для сбивания ракет и дронов-камикадзе", - добавили в НГУ.

Напомним

Количество жертв массированного ракетного обстрела на столицу возросло до 16. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, 1 января будет объявлено днем траура.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Рухалась на Київ: нацгвардійці під час масштабної атаки рф збили крилату ракету зі стрілецької зброї
Heading for Kyiv: National Guard shoots down a cruise missile with small arms during a large-scale Russian attack
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