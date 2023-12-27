"Думала, что вот прямо сейчас могу умереть": журналистка Паплаускайте рассказала подробности удара россиян по вокзалу Херсона
Киев • УНН
Журналистка Маричка Паплаускайте рассказала о российской атаке на херсонский железнодорожный вокзал, которая привела к жертвам и разрушениям.
Главный редактор Маричка Паплаускайте рассказала подробности удара россиян по вокзалу в Херсоне, где она находилась в ожидании отправления в Киев. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
По словам редактора, она приехала утром в Херсон, чтобы пообщаться с начальницей вокзала госпожой Аллой, о которой будет писать в книге. Она отметила, что вечером должна была уехать из Херсона.
Паплаускайте написала, что россияне ударили по вокзалу в Херсоне за 45 минут до отправления обратного поезда в Киев.
Мы сбежали в укрытие, когда произошло первое попадание. Такого громкого взрыва я до сих пор не слышала: с потолка подвала сыпалось, стены двигались. Пассажиры успели спрятаться в подвале тоже. И мы сидели там все вместе следующие полтора часа и считали следующие прилеты. Двух полицейских, которых ранило осколками, когда они помогали пассажирам спрятаться, перевязали. Был еще иностранный волонтер, судя по всему, со сломанным ребром, но он просил на него не обращать внимания и просто тяжело дышал, истекая потом. Впоследствии медики помогли как могли и ему. Один полицейский, которого я не видела, к сожалению, погиб
Девушка призналась, что впервые за время большой войны думала, что вот прямо сейчас может умереть. От этих мыслей ее спасал только маленький котенок - вислоухая Ляля, которую начальнице вокзала подарили на Николая. Она стерегла котенка, пока владелица принимала трудные решения: что делать с людьми и когда им будет безопасно выйти из укрытия.
"Мы не знали, что там, наверху, но подозревали, что все плохо. Когда немного стихло, кто-то пошел в разведку. Новости неутешительные - вокзал разбит, ни одного уцелевшего окна, все вагоны и локомотив уничтожены. "За вами приедут автобусы, отвезут вас в Николаев", - сообщили пассажирам", - добавила журналистка.
Она сообщила, что через полчаса людям разрешили подниматься наверх.
"И тут меня накрыло. Может потому, что пришлось проститься с котенком, или потому, что я увидела заваленную стеклом комнату, в которой была буквально за 30 секунд до взрыва, или причиной стала лужа крови на входе в вокзал - там, где я несколько раз стояла днем, но когда мы зашли в автобус и в салоне выключили свет, я села просто на грязный пол и разрыдалась. Мне писали коллеги из УЗ, а я отписывала: "Подождите, я реву"", - добавила девушка.
Она призналась, что впервые почувствовала очень ярко - как это быть целью.
"И наша задача - достойно сопротивляться и не дать нас уничтожить. А еще - заботиться друг о друге и не грызться между собой, помня, что враг у нас один, и он снаружи", - делится мыслями журналистка.
Напомним,
Вчера россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Во время обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских. "Укрзализныця" заявила, что несмотря на вчерашний обстрел россиянами железнодорожного вокзала в Херсоне, сегодня все рейсы в город прибывают по графику.
"Думала, что вот прямо сейчас могу умереть": журналистка Паплаускайте рассказала подробности удара россиян по вокзалу Херсона
Журналистка Маричка Паплаускайте рассказала о российской атаке на херсонский железнодорожный вокзал, которая привела к жертвам и разрушениям.
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