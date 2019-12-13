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Дубилет заявил о "пугающем" тренде в данных о рождаемости

Дубилет заявил о "пугающем" тренде в данных о рождаемости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет решил исследовать данные о рождаемости в Украине, заявив, что в них есть "странный и несколько пугающий" тренд - процент рожденных в выходные резко сократился после 1990 года, что объясняется искусственным стимулированием более ранних родов, чтобы они не состоялись в выходные. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Работая с данными о рождаемости в Украине, мы обнаружили странный тренд. Странный и несколько пугающий... Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!" - отметил Дубилет, обнародовав график с данными о том, в какой день недели рождаются дети.

Он добавил, что, по словам экспертов и молодых родителей, "врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные". "Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение", - добавил чиновник.

"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - отметил Дубилет, указав, что этот вопрос исследуется.

Напомним, население Украины с начала года сократилось на 193 тыс. человек.

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