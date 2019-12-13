Дубілет заявив про "лякаючий" тренд у даних про народжуваність

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вирішив дослідити дані про народжуваність в Україні, заявивши, що у них є "дивний і дещо лякаючий" тренд - відсоток народжених у вихідні різко скоротився після 1990 року, що пояснюється штучним стимулюванням більш ранніх пологів, аби вони не відбулися у вихідні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.