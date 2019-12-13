Дубілет заявив про "лякаючий" тренд у даних про народжуваність
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вирішив дослідити дані про народжуваність в Україні, заявивши, що у них є "дивний і дещо лякаючий" тренд - відсоток народжених у вихідні різко скоротився після 1990 року, що пояснюється штучним стимулюванням більш ранніх пологів, аби вони не відбулися у вихідні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Працюючи з даними про народжуваність в Україні, ми виявили дивний тренд. Дивний і дещо лякаючий... Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився. Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю!" - зазначив Дубілет, оприлюднивши графік з даними про те, в який день тижня народжуються діти.
Він додав, що, зі слів експертів і молодих батьків, "лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні". "Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин", - додав урядовець.
"Чому ця статистика лякає? Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів — це не дуже добре для здоров'я. Судячи з усього, медичні рішення в наших пологових будинках приймають не завжди в кращих інтересах дитини, а з якихось інших міркувань", - зазначив Дубілет, вказавши, що це питання досліджується.
Нагадаємо, населення України з початку року скоротилося на 193 тис. осіб.