ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто

На Бориспольском шоссе произошло ДТП с грузовиком. Как сообщили в столичной полиции, движение транспорта в направлении Киева перекрыто, передает УНН.

"В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении города Киева перекрыто", - сообщили в полиции.

Больше деталей о ДТП правоохранители не сообщили.