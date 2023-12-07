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ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 16:51  •  12605 просмотра

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Авария с грузовиком на Бориспольском шоссе - движение в направлении Киева заблокировано

На Бориспольском шоссе произошло ДТП с грузовиком. Как сообщили в столичной полиции, движение транспорта в направлении Киева перекрыто, передает УНН.

"В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении города Киева перекрыто", - сообщили в полиции.

Больше деталей о ДТП правоохранители не сообщили.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Truck accident on Boryspil highway: traffic in the direction of Kyiv is blocked
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Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.

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Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступает против участия российских и белорусских спортсменов под "нейтральным" флагом в Олимпийских играх. Он считает, что отказ от российского гражданства - это единственный способ для спортсменов продемонстрировать настоящий нейтралитет.

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Имеют те же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев: Бедный обеспокоен идеей допуска представителей страны-агрессора к Олимпиаде

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Это станет его первой поездкой в Латинскую Америку после начала полномасштабного российского вторжения.

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Зеленский собирается на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Милея - СМИ

Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные президентские выборы на 7 февраля 2024 года, перенеся дату с изначально запланированных на 2025 год.

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Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана

Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу

По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

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Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу

Захватил ребенка в заложники во время оккупации Черниговщины: суд вынес приговор российскому оккупанту

Российский военнослужащий был приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение 15-летнего парня с целью получения военной информации от его матери, украинской военной. Мальчика удерживали в плохих условиях и угрожали его матери.

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Захватил ребенка в заложники во время оккупации Черниговщины: суд вынес приговор российскому оккупанту