ДТП на Ривненщине: легковушка въехала в отбойник, погибла бабушка и двое внуков

Смертельное ДТП на Ровенщине произошло ночью в субботу 6 апреля на дороге "Клесов-Алексеевка-Выры" между населенными пунктами Клесов и Федоровка. Легковушка "Volkswagen Golf" выехал на встречную полосу и врезался в отбойник, который насквозь пронзил легковушку. 20-летний водитель и его 67-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка 19 лет умерла через два дня после аварии в больнице. Об автопроисшествии рассказали в полиции Ровенской области, передает УНН.

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель и его 67-летняя бабушка. Родную 19-летнюю сестру госпитализировали в реанимацию, однако жизнь ее спасти не удалось. - сообщили в полиции.

Детали

Отмечается, что медики боролись за жизнь девушки более двух суток. Однако сегодня около 17:30 ее сердце остановилось.

В полиции рассказали, что за рулем "Volkswagen Golf" той ночью сидел 20-летний житель села Выры. По предварительной версии следствия водитель не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и врезался в отбойник, который насквозь пронзил легковушку.

Также известно, что так поздно родственники ездили встречать с поезда девушку, и как раз возвращались домой, когда и произошла трагедия.

Продолжается досудебное расследование.