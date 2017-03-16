Жена внесла за Р.Насирова 100 млн грн залога - САП (дополнено)

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня жена отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"Сегодня жена Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) внесла денежный залог определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года в размере 100 млн грн на специальный счет Соломенского районного суда", - сказано в сообщении.

Так, 7 марта Соломенский районный суд избрал Роману Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Как отмечается, на подозреваемого согласно постановлению суда положены следующие обязанности:

- прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суд по первому требованию;
- носить электронное средство контроля.
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Детективам НАБУ поручили контролировать соблюдение выполнения процессуальных обязанностей Р.Насировым.

В случае невыполнения обязанностей залогодателем, а также, если подозреваемый, будучи сообщенным надлежащим образом, не явился по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суд без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или, если нарушил другие возложенные на него при применении меры пресечения обязанности, залог обращается в доход государства и зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины и используется в порядке, установленном законом для использования судебного сбора.

В САП разъяснили, что денежный залог не является возмещением убытков, а является предупредительной мерой, направленной на выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры надеются, что в органах Национальной полиции хватит электронных средств контроля для подозреваемого и они будут немедленно применены сразу же после выхода Романа Насирова за пределы СИЗО", - отметили в САП.

Украинские Национальные Новости

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