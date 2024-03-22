Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  62342 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  126704 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  133253 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  189753 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125712 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137583 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129998 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142704 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145649 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133762 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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18 марта 2024, 18:47  •  322287 просмотра

Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

Российский беспилотник нанес удар по микроавтобусу с гражданскими в Черниговской области, ранив трех человек.

Общество •   •  11772 просмотра
Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА

После массированной ракетной атаки со стороны россии было восстановлено электроснабжение для всех абонентов в Сумской области.

Общество •   •  11669 просмотра
На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА

Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция

Пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок, погибли и 26 получили ранения в результате массированной ночной атаки российских войск в нескольких регионах Украины, в результате которой было повреждено более 100 зданий.

Война •   •  11519 просмотра
Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция

Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк

Российские оккупанты осуществили более мощные, чем предыдущие, обстрелы, используя не только авиацию, но и баллистические ракеты, особенно в южных регионах, и активизировали использование разведывательных беспилотников, чтобы компенсировать отсутствие пункта воздушной разведки.

Война •   •  10242 просмотра
Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк

FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на призывы Вашингтона ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ, Киев вынужден воевать теми ресурсами, которые есть в наличии.

Война •   •  12358 просмотра
FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар из-за атаки рф: в ГСЧС показали последствия

Спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате массированной российской атаки в Одесской области в ночь на 22 марта. На одном из объектов использовали тактического робота для дистанционного тушения пожаров.

Война •   •  13170 просмотра
В Одесской области спасатели ликвидировали пожар из-за атаки рф: в ГСЧС показали последствия

россияне утром ударили по Змиевке в Херсонской области, погиб человек - ОВА

Во время обстрела российскими оккупантами села Змиевка Бериславского района Херсонской области был смертельно ранен 57-летний местный житель.

Война •   •  11831 просмотра
россияне утром ударили по Змиевке в Херсонской области, погиб человек - ОВА

Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение

По подозрению Службы безопасности Украины, коллаборационист в оккупированном Крыму вербовал местных школьников в российскую военную организацию "Юнармия", настраивая их против Украины и обучая тактике ведения боевых действий.

Война •   •  12805 просмотра
Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение

Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований

Мать украинской спортсменки Светланы Мальковой погибла во время нападения россиян на Николаев. Министерство молодежи и спорта Украины и НОК призывают отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры.

Война •   •  11965 просмотра
Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований

Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция

Российские войска выпустили две ракеты "Искандер-М" и семнадцать ракет С-300 по энергетическим объектам Харькова и области утром 22 марта, по сообщению украинских официальных лиц.

Война •   •  12351 просмотра
Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция