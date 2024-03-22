Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

В Новгород-Северском районе на Черниговщине российский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации пострадали три человека. В Семеновке было три взрыва. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

"Сегодня около 13:40 в Новгород-Северском районе вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации пострадали три человека", - написал Чаус.

Кроме того, он сообщил, что только что (в 14:59) было три взрыва в Семеновке.

"Предварительно - КАБы", - добавил Чаус.

Сейчас в Черниговской области отбой воздушной тревоги.

Дополнение

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