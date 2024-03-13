Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

В российском белгороде беспилотник атаковал здание регионального управления фбс, сообщает УНН со ссылкой на Baza.

Детали

По предварительным данным, в результате атаки у здания поврежден фасад и выбиты окна.

Пострадавших, предварительно, нет.

Дополнение

В минобороны рф заявили о 58 дронах, обнаруженных ночью над 6 областями россии. В мо рф утверждают, что якобы перехватили и уничтожили своей ПВО 58 БПЛА над территориями белгородской (11 БПЛА), брянской (8 БПЛА), воронежской (29 БПЛА), курской (8 БПЛА), ленинградской (1 БПЛА) и рязанской (1 БПЛА) областей.