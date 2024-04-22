Доступ к качественной украинской литературе: в деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с партнерами реализует проект "Відновлення бібліотеки для населення", передает УНН.

Детали

В рамках проекта будет отремонтировано помещение старенькой библиотеки, которая находится в селе Рудницкое Барышевской громады Киевской области. В позапрошлом году село подверглось оккупации.

Фонд библиотеки - 5 000 книг, преимущественно 80-90 годов прошлого столетия. Стены нуждаются в ремонте, пространство - в новой мебели.

Для того, чтобы местные жители имели доступ к качественной украинской литературе в комфортном пространстве, "МХП-Громаді" совместно с партнерами реализуют проект "Відновлення бібліотеки для населення".

"Но для нас важно не просто закупить книги, а знать запрос людей. Поэтому сотрудники нашего Фонда проводят опрос в селе: что именно взрослые и дети хотят читать. Ведь системные и устойчивые проекты важно воплощать только в партнерстве и при участии общества - только тогда они принесут настоящую пользу.

На сегодня уже собрано 150 анкет, планируется опросить еще столько же. По результатам исследования авторы проекта закупят для библиотеки новые книги.

Поэтому, вскоре помещение библиотеки будет отремонтировано, продуман и обустроен мебелью интерьер, создана зона для мастер-классов. А на полках поселится литература, которую уже с нетерпением ждут взрослые и дети", - информируют в "МХП-Громаді".

Проект "Відновлення бібліотеки для населення Баришівська громада, с. Рудницьке" внедряется в рамках грантового конкурса "Усиление общественного участия в процессах раннего восстановления на освобожденных территориях", который администрируется Isar Ednannia при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину", финансируемого странами-партнерами в сотрудничестве с "МХП-Громаді".

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.