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Донецким коллаборационистам приказали "улучшить демографическую ситуацию" - ЦНС

Донецким коллаборационистам приказали "улучшить демографическую ситуацию" - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 1655 просмотра

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Донецкие коллаборационисты получили задание от рф "улучшить демографическую ситуацию" из-за увеличения количества русских в регионе. До 20 декабря они должны подать по 10 предложений по реализации этого плана.

Донецкие коллаборационисты получили от кремля задание "улучшить демографическую ситуацию" на оккупированных рф территориях, в частности из-за увеличения численности русских в этих регионах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россия стремится к тотальному контролю над временно оккупированными территориями Украины. В частности через проведение демографической политики.

Для этого донецкие коллаборационисты получили от кремля задание улучшить демографическую ситуацию на оккупированных россией территориях, в частности через увеличение численности россиян в этих регионах. Так называемые главы муниципалитетов и руководители профильных ведомств квазиобразования днр до 20 декабря должны будут подать по 10 предложений как это сделать.

- пишет ЦНС.

В ЦНС отметили, что подобная демографическая политика кремля является частью общей стратегии геноцида, которая включает в себя насильственные депортации, террор и уничтожение культурных, социальных и этнических основ оккупированных территорий.   

Напомним

Захватчики начали вывозить детей из временно оккупированной Донецкой области в Екатеринбург, где проводят с ними пропагандистские образовательные мероприятия. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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