Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Российские оккупанты убили одного человека и ранили еще двух, сбросив авиабомбу на село Очеретное Донецкой области.
Российские захватчики убили одного человека, и ранили еще двух в Очеретном, что в Донецкой области. Россияне сбросили на поселок авиабомбу. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Очеретино.
Детали
Глава областной военной администрации рассказал, что россияне сбросили на поселок авиабомбу сегодня днем. Вражеский снаряд попал в жилую 5-этажку. Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины. Еще два человека, которые были травмированы из-за этой атаки сейчас в больнице.
Филашкин в очередной раз призвал жителей Донецкой области к эвакуации.
Еще раз призываю: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь!
Напомним
россияне в ночь на 14 апреля попали четыре ракеты по Селидово Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия и техника. Обошлось без пострадавших.
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