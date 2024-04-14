Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Российские захватчики убили одного человека, и ранили еще двух в Очеретном, что в Донецкой области. Россияне сбросили на поселок авиабомбу. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Очеретино. - написал Филашкин.

Детали

Глава областной военной администрации рассказал, что россияне сбросили на поселок авиабомбу сегодня днем. Вражеский снаряд попал в жилую 5-этажку. Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины. Еще два человека, которые были травмированы из-за этой атаки сейчас в больнице.

Филашкин в очередной раз призвал жителей Донецкой области к эвакуации.

Еще раз призываю: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь! - напомнил Филашкин.

Напомним

россияне в ночь на 14 апреля попали четыре ракеты по Селидово Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия и техника. Обошлось без пострадавших.