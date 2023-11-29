Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был назван журналом Politico "Самым влиятельным человеком в Европе" на фоне потенциальных политических изменений в Польше.
По версии издания Politico, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск стал победителем в номинации "Самый влиятельный человек Европы", передает УНН.
На протяжении двух десятилетий двое мужчин вели борьбу за душу Польши. В одном углу - Дональд Туск, бывший премьер-министр, который был президентом Европейского совета; в другом - Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость" (PiS). Каждый имел шанс сформировать Польшу на свой лад. Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует
Всего в рейтинге издания было три категории: "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели".
Напомним
В номинации "Мечтатели" в этом году победил президент Украины Владимир Зеленский.
Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был назван журналом Politico "Самым влиятельным человеком в Европе" на фоне потенциальных политических изменений в Польше.
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