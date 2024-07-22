Доллар потерпел падение, тогда как доходность казначейских облигаций выросла после того, как Джо Байден объявил о завершении кампании по переизбранию и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис. Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Европейские фьючерсы на акции указывали на увеличение стоимости при открытии рынка. Индекс силы доллара от Bloomberg упал на 0,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 базисных пункта. Мексиканский песо укрепился, золото подорожало, а биткоин достиг своего максимума за более чем месяц.

Фьючерсы на акции Euro Stoxx 50 выросли на 0,5%, что отражает умеренный рост фьючерсов на акции в США, что отходит от снижения стоимости азиатских акций, которые продолжали страдать от слабости технологического сектора. Китайские облигации укрепились после снижения центральным банком учетной ставки, что привело к снижению доходности 10-летних суверенных облигаций на 2 базисных пункта, тогда как акции страны упали из-за отсутствия мощных стимулирующих мер после недавних собраний Коммунистической партии.

Инвесторы долгое время обсуждали вероятность победы Дональда Трампа на выборах в ноябре после неудачных выступлений Байдена на дебатах. Тем не менее, ставки на победу Трампа выросли на прошлой неделе после покушения на кандидата от Республиканской партии. Теперь перед инвесторами стоит вопрос, стоит ли продолжать вложения, учитывая, что Байден отказался от борьбы за переизбрание.

Напомним,

Вчера, президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Лидер Белого дома снял свою кандидатуру с выборов президента США.