Добкин опоздал на суд по Януковичу

В начале судебного заседания адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил суду, что Добкин опаздывает и обещал прибыть в суд о 11.00-11.15.

Сейчас суд исследует материалы дела.

Напомним, Добкин в своем заявлении в суд указал, что готов сообщить о развитии событий в феврале 2014 года у Киеве и Крыму.



Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.