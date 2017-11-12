Сутки в АТО: 18 раз нарушили перемирие, один украинский защитник ранен

Так, во второй половине дня боевики из различных видов гранатомете и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорская, Луганского и Новолуганское. А около 23 часов противник бил с 120-миллиметрового миномета на подступах к Майского. Также, вечером под обстрелами захватчиков оказались наши опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

На Приморском направлении и недалеко от Донецка после 18 часов активность врага не зафиксировано.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО преобладающим огнем жестко заставляли захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.