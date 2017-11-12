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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22180 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41967 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40413 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100691 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89826 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98417 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сутки в АТО: 18 раз нарушили перемирие, один украинский защитник ранен

Сутки в АТО: 18 раз нарушили перемирие, один украинский защитник ранен

Киев  •  УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Враг не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так, во второй половине дня боевики из различных видов гранатомете и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорская, Луганского и Новолуганское. А около 23 часов противник бил с 120-миллиметрового миномета на подступах к Майского. Также, вечером под обстрелами захватчиков оказались наши опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

На Приморском направлении и недалеко от Донецка после 18 часов активность врага не зафиксировано.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО преобладающим огнем жестко заставляли захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.

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