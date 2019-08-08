В ВР на подготовительное заседание созывают новых нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на 9 августа созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы, в которую, в частности, вошли новоизбранные народные депутаты - делегаты от партий, прошедших в Раду по результатам парламентских выборов 21 июля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе парламента.
"Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов", - указали в ВР.
Согласно Регламенту ВР, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный барьер, а именно:
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- "Слуга народа" - 17;
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- "Оппозиционная платформа - За життя" - 3;
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- Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2;
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- "Европейская Солидарность" - 2;
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- "Голос" - 1.
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Как указано, народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.
Напомним, ЦИК уже признал избранными 423 депутатов из 424. Объявление победителя на 210-м округе накануне снова отложили.