В ВР на подготовительное заседание созывают новых нардепов

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7 марта, 06:35 • 97741 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128494 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138575 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126918 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128457 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130493 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153170 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 151128 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на 9 августа созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы, в которую, в частности, вошли новоизбранные народные депутаты - делегаты от партий, прошедших в Раду по результатам парламентских выборов 21 июля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе парламента.

"Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов", - указали в ВР.

Согласно Регламенту ВР, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный барьер, а именно:

  • "Слуга народа" - 17;
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 3;
  • Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2;
  • "Европейская Солидарность" - 2;
  • "Голос" - 1.

Как указано, народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Напомним, ЦИК уже признал избранными 423 депутатов из 424. Объявление победителя на 210-м округе накануне снова отложили.

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