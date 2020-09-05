В состав ВМС Украины включен артиллерийский катер "Костополь"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний корабельных-катерного состава ВМС Украины включены малый бронированный артиллерийский катер "Костополь". Об этом УНН сообщает со ссылкой на АрмияИнформ.
Это 7-й из серии катеров проекту 58155, построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком".
Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.
В Одессе прошла официальная церемония, где командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажа катера Флаг Военно-Морских Сил ВС Украины. После этого по установленной процедуре этот флаг и флаги расцвечивания подняли на катере "Костополь".
На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.
"Костополь", как, впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
Напомним, задача катеров проекта 58155 в составе ВМС Украины: патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и тому подобное.