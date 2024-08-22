До конца года в Украине подготовят до 3 тысяч помощников ветеранов, на что выделили 2,9 млрд гривен - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство дало старт работе института помощника ветерана, которые будут помогать воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируется подготовить около 3 тыс. таких специалистов, а в бюджете на это предусмотрено 2,9 млрд гривен. Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на VII Международном ветеранском форуме, передает УНН

Детали

Наш принцип удобные и быстрые услуги без бюрократии. В регионах и громадах создают структурные подразделения по вопросам ветеранской политики, ведь в центре определяем рамку, а конкретная ее реализация зависит от того, как будет работать власть на местах. Мы дали старт работе института помощника ветерана. Это специалисты, которые будут помогать воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируем подготовить около 3 тыс. таких специалистов. На это в бюджете предусмотрено 2,9 млрд гривен, в будущем количество помощников ветерана будет расти - сказал Шмыгаль.

Напомним,

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал введение в парламенте дня, на котором будут рассматриваться ветеранские законы и инициативы, ряд из которых уже готовы к первому чтению.