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До 100 тыс. грн на собственное дело: стартовал конкурс бизнес-идей для предпринимателей в регионах "Делай свое"

До 100 тыс. грн на собственное дело: стартовал конкурс бизнес-идей для предпринимателей в регионах "Делай свое"

Киев • УНН

 • 702136 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. 4 апреля стартовал грантовый конкурс “Делай свое”. Предприниматели из регионов могут получить на открытие или продолжение собственного бизнеса до 100 тыс. грн. В этом году планируется поддержать не менее 50 проектов, а суммарный бюджет конкурса составляет 6 млн грн, передает УНН.

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Цитата

“В этом году своим фокусом в поддержке бизнес-проектов мы определили продовольственную безопасность. В прошлом году большинство идей так или иначе касались переработки или хранения овощей и фруктов, создания новых продуктов, логистики, дистрибуции и тому подобное. Сейчас это едва ли не наиболее актуально в громадах. После победы эта тенденция никуда не исчезнет. Поэтому мы решили направить свои усилия на создание успешной экосистемы малого бизнеса в регионах, которая бы давала людям работу и обеспечивала громаду или область товарами или услугами в сфере продовольственной безопасности”, – рассказала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП – Громаде”, который стал организатором конкурса.

На грантовую поддержку могут подаваться:

  • уже работающие бизнесы;
  • предприниматели, которые имеют бизнес-идею и ищут средства на ее воплощение;
  • предприниматели, которые релокуют свое дело.

“Особенностью нашего ежегодного конкурса являются консультации экспертов и волонтеров. То есть, кроме грантов, предприниматели смогут получить консультации и пройти обучение по написанию грантовых заявок, созданию бизнес-плана, стратегированию, SMM и тому подобное. Первая такая консультация состоится уже 11 апреля. На нее смогут попасть все желающие по предварительной регистрации. То есть, кроме средств, мы предоставляем то, что будет работать на бизнес-идею предпринимателя в долгосрочной перспективе – нетворкинг и новые знания”, – добавил Владимир Панченко, руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП – Громаде”.

Основными критериями для отбора победителей станут инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальный эффект в обществе и/или привлечение к бизнесу или работе переселенцев.

Конечный срок подачи заявок – 5 мая. Объявление победителей запланировано на 25 мая 2023 года.

В прошлом году в рамках конкурса благотворительный фонд профинансировал 74 бизнес-идеи на более 6 млн грн в 11 областях Украины.

Конкурс бизнес-идей «Делай свое»

Грантовый конкурс для представителей небольшых громад по внедрению бизнес-инициатив при финансовой поддержке МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался «Село. Шаги к развитию». За время действия конкурса более 300 человек смогли начать бизнес в сельской местности, получив грантовую поддержку на сумму более 16 млн гривен. В 2020-м конкурс переименовали в «Делай свое» и расширили географию проведения.

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