Для легализации собственного мародерства: оккупанты просят соседей сообщать о наличии пустых квартир

Оккупанты предоставили полномочия соседям заявлять о пустых квартирах, надеясь таким образом придать видимость законности собственному мародерству. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

Пытаясь узаконить так называемую национализацию недвижимого имущества, расположенного на территории, оккупированной с 2014 года, захватчики предоставили полномочия сообщать о наличии пустых квартир рядовым гражданам. В частности, соседям. После получения заявления эти факты будет проверять специально уполномоченный орган, после чего стартует процедура отжима. Осталось лишь ввести наказание за неуведомление, - написал Лисогор.

Тем временем жителям Северодонецка, которые решили жить в оккупации, россияне предлагают три варианта страхования транспортных средств. Два из них - поехать в ближайший населенный пункт, где эту услугу предоставляют, или отправить туда документы по почте России и ждать ответа.

Направляться приходится за 50 км - в Новоайдар. Еще один вариант - обратиться в местный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Там выдают соответствующий QR-код.

«Только вот в городе интернет до сих пор отсутствует», - отметил глава Луганской ОГА.

Напомним,

Российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству: с начала апреля в Мелитополе уже захвачено 60 квартир и домов.