"Дети больше впадают в панику в результате испуга взрослых": эксперт-психолог рассказал, как общаться с малышами о войне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Во время войны и постоянных обстрелов насущным стал вопрос того, как именно общаться с детьми о боевых действиях - рассказывать все подробности, или замалчивать правду и придумывать фантастические истории. Эксперт-психолог Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин уверен: детям обязательно говорить правду, а родителям - не нервничать, а демонстрировать пример стойкости и уверенности в себе, передает УНН.
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“Я настаиваю на том, что детям надо рассказывать о войне открыто, всю правду, с приведением примеров из истории, как это было, например, в 1941, 1939 годах, рассказывать о мировом опыте той же афганской, иракской войны, приводить примеры.
Сейчас это просто делать – есть много информационных источников. Если это мальчики, то с приведением примеров, например, по техническому обеспечению, можно разобраться, какие танки, чем ракеты отличаются, почему нельзя на подлете, например, баллистическую ракету сбить. Потому что она падает вертикально, как ты ее собьешь.
В таком случае мы сделаем невозможным паническое травмирование детей, потому что устраним фактор неожиданности. Они будут знать, что это такое, будут легче это переживать”, - рассказал он.
Юрий Ирхин отметил: в контексте его опыта как эксперта-психолога дети легче переносят ночные тревоги и звуки взрывов и больше впадают в панику из-за поведения взрослых.
“Насколько свидетельствует мой личный опыт и научные источники, которые я изучал по этому поводу, дети легче переносят все это, а больше впадают в панику из-за тревоги взрослых. Если мама начинает паниковать - и дети паникуют, если же взрослые сохраняют спокойствие - то и дети будут спокойны.
Мой главный совет всем родителям: не надо от детей что-то скрывать, надо раскрыть карты и сказать: "да, мне страшно, но давай друг другу поможем". И в момент взрывов так же. Не надо трястись самому, а ребенку говорить – не бойся, все будет хорошо. Надо самому прежде всего успокоиться и сказать: "смотри, оно мимо пролетело, бахнуло не здесь, не надо пугаться”, - рассказал эксперт-психолог.
Он подчеркнул: физиологические техники для успокоения действенны только в состоянии паники и помогают именно взрослым.
“Применение любой техники является действенным, однако подходит больше для взрослых. То есть взрослый человек должен сам прежде всего успокоиться и потом успокаивать детей. Я видел своими глазами, когда дети успокаивали взрослых. Потому что взрослые осознают это все, а дети еще нет, они не имеют такого опыта”, - резюмировал Ирхин.
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