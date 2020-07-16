Директор Академии "Шахтера" покинул должность в донецком клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Аргентинский специалист Хорхе Раффо покинул расположение ФК "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Раффо занимал должность директора Академии "горняков" с июля 2017 года. В течение этого времени команды Академии выиграли 7 чемпионатов Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а "Шахтер" U21 стал победителем молодежного первенства.
Указано, что следующее место работы Раффо не сообщается.
Напомним, что "Шахтер" проведет спарринг перед ответным матчем с "Вольфсбургом".