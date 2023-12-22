"Динамо" сыграет с варшавской "Легией" в первом матче после перерыва в Турции

В Турции во время во время учебно-тренировочных сборов "Динамо" сыграет против команды из Варшавы "Легия". Об этом сообщил официальный сайт польского клуба, пишет УНН.

Детали

После отпуска, который заканчивается 12 января, украинская команда начнет учебно-подготовительные сборы. Местом проведения будет Турция. После нескольких дней тренировок, 29 января состоится первый матч в рамках сборов. Соперником будет команда из Варшавы "Легия". Матч состоится в городе Белека и станет контрольным для польского клуба. Это будет последняя игра "Легии" в рамках учебно-подготовительных сборов.

Всех остальных соперников "Динамо" во время учебно-подготовительных сборов пока не известно. Уверяют, что они находятся на стадии согласования.

Напомним

Многолетний голкипер "бело-синих" многолетний голкипер "Динамо" Александр Шовковский официально стал главным тренером "Динамо". До этого Шовковский исполнял обязанности тренера после увольнения Мирчи Луческу.