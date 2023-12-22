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"Динамо" сыграет с варшавской "Легией" в первом матче после перерыва в Турции

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 09:30  •  7636 просмотра

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После отпуска "Динамо" встретится с варшавской "Легией" в Турции 29 января, и это будет заключительный тестовый матч тренировочного сбора "Легии".

В Турции во время во время учебно-тренировочных сборов "Динамо" сыграет против команды из Варшавы "Легия". Об этом сообщил официальный сайт польского клуба, пишет УНН.

Детали

После отпуска, который заканчивается 12 января, украинская команда начнет учебно-подготовительные сборы. Местом проведения будет Турция. После нескольких дней тренировок, 29 января состоится первый матч в рамках сборов. Соперником будет команда из Варшавы "Легия". Матч состоится в городе Белека и станет контрольным для польского клуба. Это будет последняя игра "Легии" в рамках учебно-подготовительных  сборов.

Всех остальных соперников "Динамо" во время учебно-подготовительных сборов пока не известно. Уверяют, что они находятся на стадии согласования.

Напомним

Многолетний голкипер "бело-синих" многолетний голкипер "Динамо" Александр Шовковский официально стал главным тренером "Динамо". До этого Шовковский исполнял обязанности тренера после увольнения Мирчи Луческу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
"Динамо" зіграє з варшавською "Легією" в першому матчі після перерви в Туреччині
"Dynamo to play Legia Warsaw in the first match after the break in Turkey
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