Диалог бизнеса и власти продолжается: из топ-10 приоритетов бизнеса - реализовано 50% проектов

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в последнее время Верховная Рада сосредоточилась на детенизации экономики и установлении равных правил для всех.

"Один только наш Комитет инициировал 16 крупных реформ. Все направлено на то, чтобы установить равные и справедливые правила игры, вывести из тени, и дать возможность предпринимателям заниматься бизнесом, а не практикой уклонения от налогообложения и поиском дополнительной маржинальности в неуплате налогов ", - подчеркнул Гетманцев.

Секретарь комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Николай Бабенко отметил, что комитет одобрил законопроект № 5371 относительно упрощения регулирования трудовых отношений малого и среднего бизнеса. Теперь дело за сессионным залом.

"Мы работаем над тем, чтобы либерализовать трудовое законодательство и максимально устранить государство от регулирования трудовых отношений. И в их основу положить свободу заключения трудового договора. Особенно это касается малых и средних предприятий ", - заявил председатель комитета.

Президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе поблагодарил власти за существенный прогресс в экономических реформах. В частности - за создание Бюро экономической безопасности, на котором давно настаивал бизнес. Однако отметил, что при этом не решен вопрос подследственности этого органа.

"Важно, чтобы как можно быстрее это было решено, потому что только Бюро запустится, оно будет с обрезанными крыльями. Должно быть срочно принят проект 3959-1 в целом ", - подчеркнул Катамадзе. Также он отметил, что в проект бюджета на 2022 на финансирование БЭБ заложено всего 621 млн грн. до сих пор не решены инфраструктурные и технические вопросы его существования.

Исполнительная директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук подчеркнула необходимость уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда. "Экономика снизилась на 4%, а уровень зарплат, относительно данных за сентябрь 2020 года, увеличился на 10%. Расходы на оплату труда растут из-за инфляции и из-за выезда людей из Украины за рубеж, из-за чего бизнес вынужден повышать зарплаты. Средняя налоговая нагрузка в настоящее время более 40%. Высокая доля теневых зарплат связана с высокими ставками налогов на труд ", - убеждена Н.Бедричук.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Михаил Соколов поднял вопрос теневого рынка земли, доля которого составляет по разным оценкам 30-40%. По его словам, бизнес надеется на принятие законопроекту № 5600, в котором предусмотрены эффективные механизмы борьбы с теневым сектором.

Также господин Михаил призвал народных депутатов реализовать механизм налоговой субсидии, когда каждый гражданин сможет часть своего НДФЛ направлять на финансирование выбранной им партии или общественной организации.

Еще одна проблема, беспокоит бизнес - объемы контрабанды, не уменьшаются, несмотря на все усилия. По словам генерального директора Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники" Софии Арасланов, подключение СНБО к борьбе с контрабандой имело временный эффект. Реальный положительный эффект имело внедрение РРО для этого рискового сектора в 2017 году - в год внедрения РРО сборы НДС увеличились в 2.3 раза по сравнению с предыдущим годом (НДС - 3300000000 грн в 2016 году и 7400000000 грн в 2017 году ). "Теоретически Криминализация контрабанды может еще повысить сборы. Но бизнес опасается - а реально это будет проблемой схемщики, а не просто перевозчиков или таможенных декларантов ", - отметила С.Арасланова.

Председатель совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий убежден, что лучшее, что государство может сделать для бизнеса, - как можно меньше вмешиваться в его деятельность. "Действия органов власти очень размыты. Непонятные границы функций государства. Надо создать совместную группу представителей бизнеса и власти, которая четко ограничивала функции государства - куда она может вмешиваться, а где должен остановиться ", - отметил Сивицкий.

Алексей Мовчан, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, отметил, что Комитет делает все возможное, чтобы приватизировать госпредприятия, которые не являются стратегическими. В целом, направление на снижение "размера государства" - поддерживается.

Станислав Таршин, владелец предприятия "Градолия", представитель Ассоциации "Укролияпром" отметил, что экономическая политика должна быть сосредоточена в первую очередь на поддержке и защите национального производителя. Это должен быть комплекс мероприятий, включающий снижение регуляторного и налоговой нагрузки, обеспечение финансовых и институциональных условий для создания промышленных экосистем, защитные пошлины на определенную продукцию.

Борис Емельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей, подчеркнул критической необходимости для бизнеса осовременивания советского трудового законодательства - принятии законопроектив № 5371 и № 5388 в целом. В условиях современных экономических реалий крайне жесткая зарегулированность трудовых отношений противоречит принципам и потребностям рынка.

Богдан Мосунов, представитель коалиции МСБ Сумской области, партнер проекту RECONOMY "Адвокация интересов бизнеса: публично-частный диалог" поднял вопрос соотношения административной нагрузки на малый и средний бизнес и эффективность для власти на примере проекту приказа Министерства финансов "Об утверждении Порядка учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога ". Господин Богдан отметил, что в подобных ситуациях принятые регулирования могут упрощать деятельность власти, однако усложнять деятельность предпринимателю.

Анна Стрикун, представительница Национальной платформы МСБ, подняла вопрос важности выполнения властью наиболее весомых приоритетов бизнеса: наименьшие показатели выполнения в приоритетов от бизнеса, которые находятся в первой тройке. Так, всего на 10% продвинулись такие важные приоритеты, как принятие налога на выведен капитал и снижения нагрузки на фонд оплаты труда.

Ярослав Железняк, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что поддерживает проекты из топ-10 приоритетов, в том числе и важнейший проект о снижении нагрузки на фонд оплаты труда, проект о либерализации сферы применения РРО, введение налога на выведен капитал. "Приложим все усилия, чтобы эти важные проекты были реализованы", - отметил Ярослав.

По итогам Форума участники пришли общих позиций по большинству обсуждаемых вопросов, договорились сформировать Резолюцию Форума и направить ее всем представителям власти.