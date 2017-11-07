Некоторые АЗС снизили стоимость сжиженного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 7 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,79 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 27,79 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 29,99, а ДТ - в среднем 26,31 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,58 грн за литр, А-95 - 27,48 грн за литр, А-95 + - 28 84 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 25,74 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,40 грн за литр, А-95 - 25,89, А-95 + - 26,54 грн за литр и ДТ - 23,77 грн за литр.
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Цены на сжиженный газ:
на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,10 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,66 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,24 грн на литр.
Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не менее водителей.