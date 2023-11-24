Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером будет выступать Украина

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
  •  44190 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
  •  100094 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
  •  57912 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
  •  67737 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
  •  135467 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  129471 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  123189 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  136708 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  169142 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166075 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245137 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  22337 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  161900 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170478 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  22492 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Прямой ефир
публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

  •  100094 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

  •  135467 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  134253 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  131093 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  138157 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
detskoe-yevrovidenie-2023-stalo-izvestno-pod-kakim-nomerom-budet-vistupat-ukraina

Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером будет выступать Украина

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 16:38  •  1969 просмотра

Read in English

9-летняя Анастасия Димид будет представлять Украину на детском песенном конкурсе Евровидение 2023 года, выступив третьей с песней "Flower". Событие будет транслироваться в прямом эфире на различных украинских платформах.

Анастасия Димид, которая в этом году будет представлять Украину на "Детском Евровидении" в Ницце выступит третьей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали 

Цитата

Детское Евровидение-2023: украинка выступит на конкурсе под номером 3

- указано в заметке.

В Министерстве напомнили, что в воскресенье, 26 ноября,  во Дворце Никайя в Ницце состоится финал песенного конкурса "Детское Евровидение". Украину с песней "Квітка", которую записала музыкальный продюсер Национального отбора на Детское Евровидение-2023 Светлана Тарабарова, будет представлять 9-летняя Анастасия Димид.

Дополнение 

В ведомстве добавили, что прямую трансляцию Детского Евровидения-2023 покажут на телеканале Суспільне Культура, на фейсбук-страницах Суспільного и Евровидения Украина, а также на сайтах Детское Евровидение в Украине и Суспільне Культура.

Напомним

Суспільне Мовлення объявило имена и названия песен 10 финалистов Национального отбора на "Евровидение-2024",

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Культура
Дитяче Євробачення 2023: стало відомо, під яким номером виступатиме Україна
Junior Eurovision Song Contest 2023: Ukraine's entry to perform at the event
Новости по теме

Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером будет выступать Украина

9-летняя Анастасия Димид будет представлять Украину на детском песенном конкурсе Евровидение 2023 года, выступив третьей с песней "Flower". Событие будет транслироваться в прямом эфире на различных украинских платформах.

Культура •   •  1969 просмотра
Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером будет выступать Украина

Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Российская армия обстреливает Херсон. О взрывах сообщает глава Херсонской ВГА Роман Мрочко, который советует жителям города искать спасения.

Война •   •  3860 просмотра
Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.

Политика •   •  3860 просмотра
Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности

В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ

Чехия выполнила требования для вступления в еврозону в 2024 году, но Министерство финансов не советует этого делать. Другие министры правительства готовы оспаривать эту рекомендацию.

Новости Мира •   •  4561 просмотра
В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ

"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь

Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет на 300 миллионов гривен и бороться со смертностью от алкоголя.

Экономика •   •  5179 просмотра
"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь

Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая

Российские войска обстреляли село Днепровское на Херсонщине, в результате чего погиб 50-летний мужчина и была ранена женщина.

Война •   •  6315 просмотра
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая

Во Франции осудили пилота, который случайно убил крылом самолета парашютиста

Французский суд приговорил 64-летнего пилота к одному году условно за то, что он случайно убил парашютиста крылом своего самолета во время прыжка. Среди причин - отсутствие инструктажа и нарушение пилотом медицинских ограничений.

Новости Мира •   •  4793 просмотра
Во Франции осудили пилота, который случайно убил крылом самолета парашютиста

Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения заплатила россии за еще не поставленное оружие, и сейчас продолжаются дискуссии по решению этого вопроса, включая возможное уменьшение долга Армении перед россией.

Политика •   •  6262 просмотра
Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие

Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины, предупреждает, что одна страна, которая наложит вето на стремление Украины, будет рассматриваться как безответственность других, на фоне того, как есть опасения относительно блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  6374 просмотра
Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер

Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя

Шведский депутат Европарламента Чарли Веймерс заявил, что Швеция может рассмотреть возможность выхода из ЕС, если централизация власти в Брюсселе усилится.

Политика •   •  6234 просмотра
Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя