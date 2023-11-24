Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером будет выступать Украина

Анастасия Димид, которая в этом году будет представлять Украину на "Детском Евровидении" в Ницце выступит третьей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Цитата Детское Евровидение-2023: украинка выступит на конкурсе под номером 3 - указано в заметке.

В Министерстве напомнили, что в воскресенье, 26 ноября, во Дворце Никайя в Ницце состоится финал песенного конкурса "Детское Евровидение". Украину с песней "Квітка", которую записала музыкальный продюсер Национального отбора на Детское Евровидение-2023 Светлана Тарабарова, будет представлять 9-летняя Анастасия Димид.

Дополнение

В ведомстве добавили, что прямую трансляцию Детского Евровидения-2023 покажут на телеканале Суспільне Культура, на фейсбук-страницах Суспільного и Евровидения Украина, а также на сайтах Детское Евровидение в Украине и Суспільне Культура.

Напомним

Суспільне Мовлення объявило имена и названия песен 10 финалистов Национального отбора на "Евровидение-2024",