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Десять фактов о птичьем гриппе

Киев • УНН

 • 43293 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Птичий грипп добрался до Украины. С начала года вспышка была зафиксирована в соседних европейских странах: Польше, Словацкой Республике, Венгрии, Румынии. УНН собрал 10 главных фактов о инфекционном заболевании и чем оно опасно.

Десять фактов о птичьем гриппе

1. Птичий грипп — это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А. Вирус H5N1 — это подтип вируса гриппа A, который бывает в основном у птиц и может быть причиной их смерти.

2. По официальным сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) и европейской системы нотификации о заболеваниях животных (ADNS) в 2018-2019 годах грипп птицы регистрировался в 11 странах ЕС (128 вспышек) и РФ (84 вспышки).

3. Основным фактором распространения гриппа птицы в мире являются инфицированые возбудителем дикие птицы. При этом случаев заноса возбудителей на территорию Украины при ввозе живой птицы, инкубационного яйца и продуктов птицеводства ни разу не отмечалось.

4. Грипп птицы относится к трансграничным заболеваниям, тех, которые невозможно остановить ограничив перемещение товаров через границу, поскольку, как было указано, основным фактором распространения является инфицированный дикая перелетная птица.

5. Наиболее уязвимы к гриппу домашние птицы, которые выращиваются в домашних и фермерских хозяйствах и не изолированы от внешней среды (пастбищ, прудов, рек, водоемов), где могут контактировать с инфицированной миграционной птицей.

6. Наиболее защищены от гриппа домашние птицы, которые выращиваются промышленными производителями в изолированных условиях. Кроме того, промышленные хозяйства 5-6 раз в год делают прививки птицы от болезни Ньюкасла, которая связана с птичьим гриппом.

7. Во время вспышки птичьего гриппа следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли и отдавать предпочтение официальным торговым точкам.

8. Вирусы птичьего гриппа не всегда заражают людей, но, начиная с 1997 года, было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа. Всемирная организация здравоохранения (WHO) сохраняет обновленные данные и объединенные отчеты о случаях заболевания людей птичьим гриппом A (H5N1).

9. Симптомы птичьего гриппа у людей могут варьироваться от симптомов, типичных для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах) до инфекции глаз, пневмонии, тяжелых респираторных заболеваний (острый респираторный синдром) и других угрожающих жизни осложнений. Симптомы птичьего гриппа могут зависеть от того, каким специфическим подтипом вируса и штамма была вызвана инфекция.

10. Распространение вирусов птичьего гриппа от одного больного человека к другому бывает очень редко; дальнейшее распространение инфекции от больного не наблюдается.

При подозрении заболевания или гибели птицы необходимо обращаться к специалисту ветеринарной медицины.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине “Мироновский хлебопродукт” (Наша Ряба) сообщил, что их предприятия защищены от рисков инфицирования гриппом птицы.

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