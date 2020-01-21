Десять фактів про пташиний грип

1. Пташиний грип — це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А. Вірус H5N1 — це підтип вірусу грипу A, який буває в основному у птахів і може бути причиною їхньої смерті.

2. За офіційними повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) та європейської системи нотифікації про захворювання тварин (ADNS) в 2018-2019 роках грип птиці реєструвався в 11 країнах ЄС (128 спалахів) та РФ (84 спалахи).

3. Основним фактором поширення грипу птиці в світі є інфіковані збудником дикі птахи. При цьому випадків занесення збудників на територію України при ввезенні живої птиці, інкубаційного яйця та продуктів птахівництва жодного разу не відмічалось.

4. Грип птиці відноситься до транскордонних захворювань, тих, які неможливо зупинити обмеживши переміщення товарів через кордон, оскільки, як було вказано, основним фактором поширення є інфікована дика перелітна птиця.

5. Найбільш вразливі до грипу свійські птиці, які вирощуються в домашніх і фермерських господарствах та не ізольовані від зовнішнього середовища (пасовищ, ставків, річок, водоймищ), де можуть контактувати з інфікованою міграційної птицею.

6. Найбільш захищені від грипу свійські птиці, які вирощуються промисловими виробниками в ізольованих умовах. Окрім того, промислові господарства 5-6 разів на рік роблять щеплення птиці від хвороби Ньюкасла, яка пов’язана із пташиним грипом.

7. Під час спалаху пташиного грипу слід утриматися від купівлі м’яса птиці в місцях стихійної торгівлі і надавати перевагу офіційним торгівельним точкам.

8. Віруси пташиного грипу не завжди заражають людей, але, починаючи з 1997 року, було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу. Світова організація охорони здоров’я (WHO) зберігає оновлені дані і об’єднані звіти про випадки захворювання людей пташиним грипом A (H5N1).

9. Симптоми пташиного грипу у людей можуть варіюватися від симптомів, типових для звичайного грипу (температура, кашель, біль у горлі і біль у м’язах) до інфекцій очей, пневмонії, важких респіраторних захворювань (гострий респіраторний синдром) та інших загрозливих для життя ускладнень. Симптоми пташиного грипу можуть залежати від того, яким специфічним підтипом вірусу і штаму була викликана інфекція.

10. Поширення вірусів пташиного грипу від однієї хворої людини до іншої буває дуже рідко; подальше поширення інфекції від хворого не спостерігається.

При підозрі захворювання чи загибелі птиці необхідно звертатися до спеціаліста ветеринарної медицини.

Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба) повідомив, що їх підприємства захищені від ризиків інфікування грипом птиці.