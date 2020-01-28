Госстат не будет менять своих данных без проведения официальной переписи населения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Госстат не будет менять статистические данные за обнародованных оценки численности населения в Украине без проведения официальной переписи населения. Об этом сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
“Госстат сейчас не будет менять свои статистические данные. Эта информация (данные относительно численности населения — ред), это справочная информация, и мы ее использовать можем, чтобы оценить, например, уровень ВВП, но министерство экономического развитии не будет проводить расчеты (согласно обнародованной информацию о количестве населения — ред)”, — сказал Милованов.
Министр отметил, что также для проведения переписи населения надо обратить внимание на проведение методологии исследования.
“Я за то, что надо проводить (перепись населения — ред), но надо полагать, что и как”, — добавил он.
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Напомним, ранее министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет назвал численность наличного населения Украины.
Последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.