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Гоструда с начала года выявило более 1,6 тыс. неоформленных работников

Киев  •  УНН

 • 10991 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. С начала года Государственная служба по труду обнаружила 1605 работников, допущенных к работе без оформления трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда, передает УНН.

"В течение января-октября 2017 года выявлено 1605 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на работодателя за каждого неоформленного работника налагается штраф в сумме 96 тысяч гривен.

Кроме того сообщается, что бывали случаи, когда работодатели препятствовали проведению инспектирования по вопросам оформления работников.

"За указанный период на 19 субъектов хозяйствования наложен штраф в сумме 320 тыс. грн, установленный за такое нарушение статьей 265 Кодекса законов о труде Украины", - сообщили в Гоструда.

Как сообщал УНН, в августе с взяткой в 200 тысяч грн полиция задержала специалиста управления Гоструда в Одесской области.

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