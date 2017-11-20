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Держпраці з початку року виявило більше 1,6 тис. неоформлених працівників

Держпраці з початку року виявило більше 1,6 тис. неоформлених працівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. З початку року Державна служба з питань праці виявила 1605 працівників, які були допущені до роботи без оформлення трудових відносин. Про це повідомляє прес-служба Держпраці, передає УНН.

“Упродовж січня-жовтня 2017 року виявлено 1605 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на роботодавця за кожного неоформленого працівника накладається штраф у сумі 96 тисяч гривень.

Окрім того повідомляється, що траплялися випадки, коли роботодавці перешкоджали проведенню інспектування з питань оформлення працівників.

“За вказаний період на 19 субʼєктів господарювання накладено штраф у сумі 320 тис. грн, встановлений за таке порушення статтею 265 Кодексу законів про працю України”, — повідомили у Держпраці.

Як повідомляв УНН, у серпні з хабаром у 200 тисяч грн поліція затримала фахівця управління Держпраці в Одеській області.

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