Держпраці з початку року виявило більше 1,6 тис. неоформлених працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. З початку року Державна служба з питань праці виявила 1605 працівників, які були допущені до роботи без оформлення трудових відносин. Про це повідомляє прес-служба Держпраці, передає УНН.
“Упродовж січня-жовтня 2017 року виявлено 1605 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на роботодавця за кожного неоформленого працівника накладається штраф у сумі 96 тисяч гривень.
Окрім того повідомляється, що траплялися випадки, коли роботодавці перешкоджали проведенню інспектування з питань оформлення працівників.
“За вказаний період на 19 субʼєктів господарювання накладено штраф у сумі 320 тис. грн, встановлений за таке порушення статтею 265 Кодексу законів про працю України”, — повідомили у Держпраці.
Як повідомляв УНН, у серпні з хабаром у 200 тисяч грн поліція затримала фахівця управління Держпраці в Одеській області.