Госдепартамент США призвали украинскую власть отменить е-декларирование для активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Соединенные Штаты настаивают на отмене обязательного е-декларирования доходов для активистов и членов неправительственных организаций Украины, которые занимаются борьбой с коррупцией, поскольку считает подобные требования давлением на гражданское общество, которое борется за прозрачность управления в Украинском государстве. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует УНН.
С точки зрения Вашингтона, “этот карательный закон направлен против тех же лиц, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания, данные во время “Евромайдана”, а также лиц действующих в интересах “украинского народа, который стремится к построению демократического государства, где правит закон”.
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“Соединенные Штаты решительно призывают руководство Украины отменить законодательство, которое требует декларирования активов представителей гражданского общества, а также международных представителей наблюдательных советов государственных предприятий”, — отмечается в заявлении.
Система декларирования активов в Украине “должна обеспечивать ответственность государственных служащих и не создавать ненужных тяжестей и давления на гражданское общество”, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
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Напомним, Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал украинское руководство за несоблюдение обещаний. Речь идет об обязательном представлении общественными активистами, работающих в сфере противодействия коррупции, е-декларации, Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить.