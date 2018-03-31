Держдепартамент США закликали українську владу скасувати е-декларування для активістів

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сполучені Штати наполягають на скасуванні обов'язкового е-декларування доходів для активістів та членів неурядових організацій України, які займаються боротьбою з корупцією, оскільки вважає подібні вимоги тиском на громадянське суспільство, яке бореться за прозорість урядування в Українській державі. Про це йдеться в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.

З точки зору Вашингтона, “цей каральний закон спрямований проти тих самих осіб, які прагнуть підвищити прозорість і підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки, дані під час “Євромайдану”, а також осіб діючих в інтересах “українського народу, який прагне демократичної держави, де править закон”.

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“Сполучені Штати рішуче закликають керівництво України скасувати законодавство, яке вимагає декларування для активів-представників громадянського суспільства, а також міжнародних представників спостережних рад державних підприємств”, — наголошується в заяві.

Система декларування активів в Україні “повинна забезпечувати відповідальність державних службовців та не створювати непотрібних тягарів і тиску на громадянське суспільство”, наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

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Нагадаємо, Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан розкритикував українське керівництво через недотримання обіцянок. Йдеться про обов’язкове подання громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції, е-декларації, що Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати.

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