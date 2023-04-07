Госбюджет рф резко сократился из-за расходов на оружие - СМИ

Детали

По данным минфина рф, с января по март дефицит составил 2,4 триллиона рублей (26,5 млрд евро). В сравнении, за аналогичный период 2022 года в россии был достигнут существенный профицит в 1,13 триллиона рублей.

Как пишет издание, увеличение производства военной техники и огромные государственные расходы способствуют процветанию промышленности россии. Они помогают смягчить падение российской экономики в результате западных санкций из-за войны против Украины. Западные санкции, включая ограничение цены на российскую нефть, имеют целью затруднить финансирование войны, сообщает tagesschau.

Напомним

В январе 2023 года доходы россии от нефти и газа упали на 46% по сравнению с 2022-м, что привело к значительному дефициту в госбюджете, который достиг 1,76 триллиона рублей (25 миллиардов долларов). Это худший показатель по меньшей мере с 1998 года.