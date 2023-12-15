Депутат в сельсовете на Закарпатье взорвал гранаты во время сессии: предварительно, подрывник погиб, 11 человек ранены
Киев • УНН
Депутат сельского совета взорвал гранаты во время сессии в закарпатском селе Керецки, в результате чего погиб сам, еще 11 человек получили ранения. Полиция и специалисты проводят расследование на месте происшествия.
На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты, предварительно, погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены, сообщили в Национальной полиции в пятницу, пишет УНН.
На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты
Детали
Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.
"По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Депутат в сельсовете на Закарпатье взорвал гранаты во время сессии: предварительно, подрывник погиб, 11 человек ранены
Депутат сельского совета взорвал гранаты во время сессии в закарпатском селе Керецки, в результате чего погиб сам, еще 11 человек получили ранения. Полиция и специалисты проводят расследование на месте происшествия.
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