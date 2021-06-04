Деолигархизация: глава Фонда госимущества считает, что “междусобойчик” украинских олигархов годами отпугивает зарубежных инвесторов

КИЕВ. 4 июня. УНН. Согласно законопроекту об олигархах, персоны, включенные в реестр лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), не смогут выступать покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Как это может сказаться на большой приватизации, УНН узнал у руководителя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

В этом законопроекте говорится, что олигархи не могут участвовать в большой приватизации. Но насколько я понимаю, это может помешать самому процессу большой приватизации. Потому что наиболее реальные ее участники были российские компании, и представители крупного бизнеса, которые сейчас подпадают под определение “олигархи”. Как вы думаете, такой запрет помешает реализации плана приватизации на ближайшие?

Не помешает. Наоборот, он снимет ряд существенных рисков, которые ранее останавливали иностранных инвесторов. Почему большие иностранные инвестиции не шли в Украину? Потому что все понимали решающую роль олигархов в экономике и политике, а также их влияние на процесс принятия решений. Большой международный бизнес не заходил к нам, потому что олигархи теми или иными методами участвовали в приватизации и разыгрывали “междусобойчик”.

Приведу конкретный пример. Сегодня к Объединенной горно-химической компании (ОГХК) проявляют интерес более десятка компаний. Это известные японские, австралийские, азиатские, американские, европейские стратегические инвесторы. Им это интересно именно потому, что в приватизации не смогут участвовать украинские олигархи. Тот факт, что по итогам приватизации олигархи останутся не у дел, меня не беспокоит. Мы работаем исключительно в интересах Украины.

Надеемся, что законопроект Президента о деолигархизации будет проголосован в Раде. Мы рассчитываем на консолидацию и поддержку парламента по этому вопросу, поскольку в основе законопроекта — интересы граждан Украины. Принятие закона буквально купирует все риски, связанные с влиянием олигархов.

Фонд госимущества провел всю подготовительную работу для Большой приватизации. Мы изготовили ключ и вставили его в замок зажигания. Чтобы процесс Большой приватизации запустился, Кабмин должен этот ключ провернуть.

Второй момент. Насколько я понимаю крупные предприятия и далее останутся в госсобственности. Вам не кажется, что это устроит олигархов? Ведь остается возможность поставить туда своих людей, не вкладывая в них ни копейки. Как с этим быть? В целом отношение к этой норме, может он бы рекомендовал внести правки какие-то, пока не проголосовали?

По поводу других крупных предприятий — очень важно, чтобы политическая воля на уровне Президента, парламента и правительства способствовала тому, чтобы были определены те компании, которые являются стратегическими и должны оставаться в собственности государства.

По моему мнению, их не должно быть больше, чем пару десятков. В конкурентной же среде государство должно существовать в формате регулирования: выставлять объекты на приватизацию, параллельно усиливая регулирующие функции. Государство должно быть умным, компактным и иметь полномочия влияния. Это и Антимонопольный комитет, и Нацкомиссия по энергетике, и другие регуляторы, при помощи которых государство влияет на рынок, создавая условия для того, чтобы бизнес развивался, создавал добавленную стоимость и рабочие места.

Что касается объектов, которые уже переданы правительством на приватизацию. Фонд уже закончил подготовку по этим объектам. Следующие на очереди — облэнерго, которые активно готовятся к приватизации в конце текущего — начале следующего года. До конца этого года ожидаем несколько больших приватизации.

Система координат, в которой существует государство Украина, значительно искажает объективную реальность, в которой работает глобальная экономика. На самом деле в мире избыток свободных для инвестиций денег. Инвесторы находятся в постоянном поиске стран и объектов для инвестиций, денег много, ликвидность активов зашкаливает.

Наша проблема в том, что до сих пор мы лишь декларировали открытость к инвестициям, а по факту никаких условий для этого не создавали. И в этом смысле законопроект Президента о деолигархизации открывает нас международным компаниям. А их присутствие в Украине — это не только об экономике и финансах. Это и про безопасность. Что я имею ввиду? Мир глобален. Экономические процессы глобальны. Присутствие в Украине международного бизнеса усилит не только экономическую поддержку, но и защиту территориальной целостности.

Сколько объектов в этом году выставили на продажу, сколько в планах продать? Насколько активно к этим объектам проявляют интерес?

Из “громкого” — завод “Большевик”, его приватизация запланирована на осень, и отель “Президент” в Киеве. Также в планах до конца года приватизация двух портов — Белгород-Днестровского морского торгового порта и морского порта Усть-Дунайский.

Параллельно продолжается приватизация спиртзаводов, неработающих исправительных колоний, объектов агросферы. Фонд уже реализовал два десятка объектов концерна “Укрспирт”, пополнив госбюджет на сумму более 1 млрд гривен. Мало кто об этом говорит, поэтому отмечу, что сегодня доходы от приватизации идут на погашение внешнего долга Украины. То есть, чем дороже мы продадим объекты, переданные на приватизацию, тем меньшей будет нагрузка на госбюджет, а значит в нем будет больше средств на реализацию социально важных задач в интересах граждан Украины.

В мае был приватизирован Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов за более чем 250 млн гривен. Это действительно значимый показатель для данного сектора экономики. За это время мы провели более 1900 аукционов, на которых цена объектов в среднем возрастала в три раза. С начала 2020 года по результатам успешных аукционов мы уже обеспечили поступления в госбюджет более 4 млрд гривен. И это в коронакризисный период. Это в пять раз больше, чем 2019 году, и в десять раз больше, чем в благополучном во всех смыслах 2018.

Мы проделали действительно титаническую работу, благодаря которой приватизация в Украине стала прозрачной, доступной и прибыльной.