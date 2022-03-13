Денисова обнародовала перечень гуманитарных коридоров на сегодня

Детали

1. Из города Запорожье в город Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) - с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей продолжит следовать по маршруту из города Бердянск.

2. Из города Пологи Запорожской области в направлении города Запорожье (Пологи - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье). Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для эвакуации людей после ночевки на маршруте в поселке Луговое продолжит следовать по маршруту до города Пологи.

3. Из поселка Козаровичи (тренинговый центр) в Киевской области и города Киева (Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы-Вышгород-Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Киев.

4. Из поселка Андреевка Киевской области до города Житомира (Андреевка - Липовка - Макаров - Небілиця - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица - Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь Белая Церковь - Ковалевка - Фастов - Брусилов - Кочеров - Радомышль - Макаров - Андреевка.

5. Из города Макаров Киевской области до города Житомира (Макаров - Небылица - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица - Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь Белая Церковь - Ковалевка - Фастов - Брусилов - Кочеров - Радомышль - Макаров

6. Из города Бородянка Киевской области до города Житомира (Бородянка-Песковка-Малин-Радомышль-Житомир). Автобусы направленные для эвакуации продолжат следовать из Песковки в Бородянку.

7. Из села Свитильня Киевской области в направлении города Бровары (Свитильня, Плоське, Гоголев, Красиловка, Апрельское, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бровары.

8. Из села Победа Киевской области в направлении города Киев (Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Киев.

9. Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении города Бровары (Большая Дымерка, Сельская Рада, вул.Бобрицька1, движение по ул. Броварская, поворот на Полевую, выход на село Заря, Гоголев, Красиловка, Бровары "ЖД Вокзал"). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бровары.

10. Из города Кременная до города Лиман Луганской области. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Лиман.

11. Из города Рубежное Луганской области до города Славянска Донецкой области (Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Славянск (через Бахмух)

12. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная - Бахмут - Славянск).

13. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское - Лисичанск - Бахмут - Славянск).

14. Из города Счастье Луганской области до города Славянска Донецкой области (Счастье - Новоайдар - Северодонецк - Лисичанск - Славянск).