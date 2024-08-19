Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Блинкен прибыл в Израиль для переговоров о прекращении огня

Блинкен прибыл в Израиль для переговоров о прекращении огня

  •  114413 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  108235 просмотра
США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

  •  112442 просмотра
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

  •  53629 просмотра
ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

  •  100321 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  220071 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  205670 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  255621 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  240493 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  256608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  28605 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  43312 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  80158 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  82097 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  99327 просмотра
Актуальное
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 09:15  •  10116 просмотра

Read in English

Дочерняя компания «росатома» в Нидерландах перечисляет десятки миллионов евро в российский бюджет. Uranium One играет ключевую роль в обеспечении финансирования рф во время войны с Украиной.

Для перемещения сотен миллионов доходов, в том числе во время войны с Украиной, российская государственная атомная компания «Росатом» использует голландскую дочернюю компанию. Пишет УНН со ссылкой на Nederlandse Omroep Stichting.

Детали

Во время войны с Украиной россия получает выгоду от зависимости Европы от российского уранового сектора: недавно опубликованный годовой отчет подтверждает, что дочерняя компания «Росатома» Uranium One играет ключевую роль в обеспечении бюджета рф десятками миллионов евро.

«Росатом», который управляет захваченной атомной электростанцией в Запорожье, пользуется „дочкой“ в Нидерландах, - указывается, что Uranium One Cooperative помогает рф активно заниматься добычей ядерного сырья в Казахстане и Танзании. Из этих стран средства поступают в Нидерланды, а затем направляются в Россию. В 2022 году голландская компания получила прибыль в 240,6 млн долларов (222 млн евро).

Десятки миллионов из них были переданы материнской компании в России, пишет NOS.

Справка

Торговля ураном и другие виды деятельности также ежегодно приносят значительную сумму денег в российскую казну. Согласно годовому отчету материнской компании, в 2022 году «Росатом» уплатил более 291 миллиарда рублей (3,1 миллиарда евро) налогов. В то же время, «Росатом» пока остается неприкосновенным в контексте санкций со стороны Европы.

 Ядерный сектор на Западе пока не может обойтись без этой компании, которая является крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана с 35-% долей рынка.

Постоянный вклад «Росатома» в российский бюджет, осуществляемый при содействии Uranium One, подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается Европа.

Разветвленная сеть дочерних компаний и международных операций также выявляет трудности во внедрении санкций, которые эффективно направлены на ключевые компоненты российской экономики.

Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану18 июня 2024, 23:36 • 32288 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономикаполитика
Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  9241 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  28059 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  70351 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  60032 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  146350 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  148404 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  152344 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  134425 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  106576 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  92303 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Популярные

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

  •  100321 просмотра
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

  •  53629 просмотра
США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

  •  112442 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  108235 просмотра
Блинкен прибыл в Израиль для переговоров о прекращении огня

Блинкен прибыл в Израиль для переговоров о прекращении огня

  •  114413 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  220071 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  205670 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  255621 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  240493 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  256608 просмотра

Война

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

  •  31 просмотра
Минобороны допустило к поставке шведский бронетранспортер PbV 302

Минобороны допустило к поставке шведский бронетранспортер PbV 302

  •  943 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  10422 просмотра
Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

  •  9628 просмотра
Оккупанты перегруппировались в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Оккупанты перегруппировались в Волчанске - ОТГ "Харьков"

  •  12235 просмотра

политика

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  10422 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

  •  11285 просмотра
Глава МИД Венгрии Сийярто уверяет, что упрощение въезда россиянам и белорусам "не представляет риска" безопасности для Шенгена

Глава МИД Венгрии Сийярто уверяет, что упрощение въезда россиянам и белорусам "не представляет риска" безопасности для Шенгена

  •  23848 просмотра
Германия не предоставит Украине военную помощь на 3,87 млрд евро из-за споров внутри правительства ФРГ - BILD

Германия не предоставит Украине военную помощь на 3,87 млрд евро из-за споров внутри правительства ФРГ - BILD

  •  27444 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  49421 просмотра

Война

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

  •  31 просмотра
Минобороны допустило к поставке шведский бронетранспортер PbV 302

Минобороны допустило к поставке шведский бронетранспортер PbV 302

  •  943 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  10422 просмотра
Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

  •  9628 просмотра
Оккупанты перегруппировались в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Оккупанты перегруппировались в Волчанске - ОТГ "Харьков"

  •  12235 просмотра

политика

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  10422 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада в ближайшее время может принять закон

  •  11285 просмотра
Глава МИД Венгрии Сийярто уверяет, что упрощение въезда россиянам и белорусам "не представляет риска" безопасности для Шенгена

Глава МИД Венгрии Сийярто уверяет, что упрощение въезда россиянам и белорусам "не представляет риска" безопасности для Шенгена

  •  23848 просмотра
Германия не предоставит Украине военную помощь на 3,87 млрд евро из-за споров внутри правительства ФРГ - BILD

Германия не предоставит Украине военную помощь на 3,87 млрд евро из-за споров внутри правительства ФРГ - BILD

  •  27444 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  49421 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  102476 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  101497 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  108443 просмотра

Экономика

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  10422 просмотра
Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

  •  5559 просмотра
Большая часть работы по подготовке к отопительному сезону на Николаевщине выполнена - Ким

Большая часть работы по подготовке к отопительному сезону на Николаевщине выполнена - Ким

  •  10289 просмотра
Графики отключений света сегодня будут действовать с 17:00 до 21:00, запланирован экспорт электричества из 5 стран

Графики отключений света сегодня будут действовать с 17:00 до 21:00, запланирован экспорт электричества из 5 стран

  •  15167 просмотра
Кибератака на monobank после трех суток прекратилась - Гороховский

Кибератака на monobank после трех суток прекратилась - Гороховский

  •  14644 просмотра

Киев

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  22838 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  108229 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  73533 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  31738 просмотра
На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

  •  37808 просмотра