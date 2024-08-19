Для перемещения сотен миллионов доходов, в том числе во время войны с Украиной, российская государственная атомная компания «Росатом» использует голландскую дочернюю компанию. Пишет УНН со ссылкой на Nederlandse Omroep Stichting.

Детали

Во время войны с Украиной россия получает выгоду от зависимости Европы от российского уранового сектора: недавно опубликованный годовой отчет подтверждает, что дочерняя компания «Росатома» Uranium One играет ключевую роль в обеспечении бюджета рф десятками миллионов евро.

«Росатом», который управляет захваченной атомной электростанцией в Запорожье, пользуется „дочкой“ в Нидерландах, - указывается, что Uranium One Cooperative помогает рф активно заниматься добычей ядерного сырья в Казахстане и Танзании. Из этих стран средства поступают в Нидерланды, а затем направляются в Россию. В 2022 году голландская компания получила прибыль в 240,6 млн долларов (222 млн евро).

Десятки миллионов из них были переданы материнской компании в России, пишет NOS.

Справка

Торговля ураном и другие виды деятельности также ежегодно приносят значительную сумму денег в российскую казну. Согласно годовому отчету материнской компании, в 2022 году «Росатом» уплатил более 291 миллиарда рублей (3,1 миллиарда евро) налогов. В то же время, «Росатом» пока остается неприкосновенным в контексте санкций со стороны Европы.

Ядерный сектор на Западе пока не может обойтись без этой компании, которая является крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана с 35-% долей рынка.

Постоянный вклад «Росатома» в российский бюджет, осуществляемый при содействии Uranium One, подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается Европа.

Разветвленная сеть дочерних компаний и международных операций также выявляет трудности во внедрении санкций, которые эффективно направлены на ключевые компоненты российской экономики.

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