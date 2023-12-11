Деньги будут: МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины

Международный валютный фонд утвердил второй пересмотр программы для Украины. Как сообщил постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн долларов, передает УНН.

Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление Украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн долларов - сообщил Рашкован.

По его словам, "теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной".

"Не переключайтесь - эта неделя очень важна для нас и нашего будущего", - резюмировал он.

Напомним

Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.

12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.