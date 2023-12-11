Деньги будут: МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины
Киев • УНН
МВФ одобрил второй пересмотр своей программы для Украины, что позволит выделить транш в размере около 900 миллионов долларов.
Международный валютный фонд утвердил второй пересмотр программы для Украины. Как сообщил постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн долларов, передает УНН.
Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление Украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн долларов
По его словам, "теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной".
"Не переключайтесь - эта неделя очень важна для нас и нашего будущего", - резюмировал он.
Напомним
Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.
12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.
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