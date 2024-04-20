Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

Расследование уголовного производства по уклонению от военной службы руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина саботируют уже более 4 месяцев. Об этом заявил журналист Владимир Бойко.

Он отмечает, что уголовное производство в отношении Шабунина было зарегистрировано по его заявлению еще в декабре 2023 года. Но с тех пор дело не двигалось. Поэтому в апреле 2024 года суд обязал территориальное управление ГБР в Киеве безотлагательно начать досудебное расследование о самовольном оставлении Шабуниным места службы.

Бойко предполагает, что такое затягивание связано с тесным знакомством Шабунина с заместителем директора ГБР Романом Олефиренко.

Это, случайно, не вы приказали не расследовать дело в отношении Шабунина и даже запретили ему (следователю - прим.) выполнять решение суда? - интересуется Бойко.

Он заявил, что их познакомил бывший директор НАБУ Артем Сытник, с которым Олефиренко не просто приятельствует, но и имеет квартиру по соседству в центре Киева.

Напомним, ГБР расследует два уголовных дела в отношении Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

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