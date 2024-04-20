Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

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Российские истребители МиГ-31К взлетели с аэродрома в россии, в связи с этим в Украине объяви воздушную тревогу из-за потенциальной ракетной опасности.
К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу
Укрзализныця возвращает скоростной поезд Интерсити+ в Одессу в тестовом режиме: поезда будут курсировать из Киева в Одессу и в обратном направлении 3, 4 и 5 мая, а 4 и 5 мая назначены дополнительные поезда во Львов в связи с повышенным спросом во время пасхальных выходных.
Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф
Департамент военной контрразведки СБУ за месяц уничтожил 11 танков, 24 бронетранспортера, 36 артиллерийских систем, 4 системы ПВО, 21 единицу военного транспорта, 35 огневых позиций и укрытий, 4 склада боеприпасов и горючего, а также радар дальнего радиуса действия на территории России с помощью ударных беспилотников в координации с украинской артиллерией.
За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен
Украинский фильм "Я и Феликс" Ирины Цилык собрал 1,296,295 миллиона гривен и за первую неделю проката его посмотрели 8,419 зрителей.
Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские войска нанесли удар по Харькову взрывами, что заставило местные власти призвать жителей оставаться в укрытиях.
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Днепропетровская область получит более 3,2 млрд грн в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса и отечественного производства в условиях войны.
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3
Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 старыми советскими ракетами С-200, что ознаменовало успешную атаку на российские военно-воздушные силы и потерю россией по меньшей мере 100 боевых самолетов.
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области
Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.