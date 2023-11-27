Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  239551 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  313161 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  186122 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  171868 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  326653 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  194979 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  147736 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  149943 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  179732 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167735 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  31317 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162715 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171255 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  27067 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  5324 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  313161 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  326653 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  284837 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  270298 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  270961 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
deistvuite-obdumanno-goroskop-dlya-vsekh-znakov-zodiaka-na-27-noyabrya-3-dekabrya

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 06:54  •  5324 просмотра

Read in English

Гороскоп на эту неделю подчеркивает эмоциональную насыщенность Полнолуния в Близнецах и рекомендует проявить терпение, чтобы избежать конфликтов, особенно Близнецам, Стрельцам, Рыбам и Девам. Также ожидаются финансовые проблемы и возможные разрывы партнерских отношений.

На этой неделе нас ожидает полнолуние. О том как оно повлияет на нашу жизнь специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко гороскопе на наделю с 27 ноября по 3 декабря.

 Главное событие этой недели - полнолуние, которое произойдёт в понедельник, 27 ноября в 11:15 по киевскому времени, в знаке Близнецов. Особенностью каждого каждого полнолуния является противостояние Солнца и Луны в гороскопе. На этот раз к Солнцу присоединиться Марс, также образуется тауквадрат с Сатурном. Это будет достаточно напряженным полнолунием, которое даст большое эмоциональное напряжение и острые события. Поэтому, в этот период, необходимо проявлять терпение к друг другу, не идти на споры и на конфликты. Особенно, это касается таких знаков Зодиака как Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Девы

 - поясняет астролог.

По словам астролога, возможны серьезные проблемы в финансовой сфере – крупные финансовые скандалы, а также разрыв партнёрских отношений даже на международном уровне.

"В гороскопе Украины транзитные Марс и Меркурий в начале недели будут давать достаточно напряжённые аспекты, особенно 27 и 28 ноября. К концу недели ситуация должна разрядиться", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

Начните эту неделю как можно спокойнее, чтобы сразу не попасть в крупный скандал или не совершить больших ошибок. События этой недели будут достаточно насыщенными и сыграют в вашу пользу при условии, что вы будете трезво оценивать ситуацию и не спешить с выводами. Прекрасно пройдут поездки за рубеж, будет удачным общение с иностранцами, и вы сможете завязать деловое партнёрство с ними.

ТЕЛЬЦЫ

С одной стороны, на этой неделе перед вами откроются большие возможности, а с другой стороны, в продвижении своих проектов и начинаний вы будете сталкиваться с некоторыми сложностями. Постарайтесь не спешить и делать всё обдуманно. Сейчас не стоит вкладывать крупные суммы денег в новые проекты. Но покупка автомобиля вполне возможна.

БЛИЗНЕЦЫ

Полнолуние в начале недели произойдёт в вашем знаке Зодиака и очень важно сохранять спокойствие, чтобы не попасть в крупные скандалы, особенно в семейных отношениях. Но на протяжении всей недели вы можете удачно решать все свои юридические вопросы, к вам могут прийти интересные предложения по карьерному росту.

РАКИ

Полнолуние принесёт вам большое напряжение, связанное с вашими обязанностями и работой. Постарайтесь не перетруждаться, чтобы не заболеть. Также обратите внимание на 1 декабря – это очень эмоционально сложный для вас день. Но, в целом неделя может принести вам как много хлопот, так и много успехов в вашем труде и реализации задуманных вами планов. Вам необходим качественный сон и отдых.

ЛЬВЫ

Начало недели может пройти у вас в страстях и в любовных переживаниях. Поэтому постарайтесь не ссориться с любимыми. Максимально используйте эту неделю для качественного отдыха и восстановления сил. Хороший период для всех творческих Львов. Конец недели обещает принести вам множество хороших событий.

ДЕВЫ

В понедельник, в полнолуние, необходимо максимально избегать конфликтов в семье, особенно с партнером по браку или родителями. На вас навалиться большое количество домашних дел. На этой неделе вы можете удачно подписать важные для вас договора и контракты. Во второй половине недели большая удача вас ждёт в любовных отношениях.

ВЕСЫ

В начале и недели, в полнолуние, вам необходимо контролировать свои эмоции, чтобы не ввязаться в крупные скандал, особенно с вашими братьями, сёстрами или соседями. На протяжении этой недели у вас будет большое количество интересных встреч, поездок и обучение. Вам необходимо уделить время своему здоровью.

СКОРПИОН

В начале недели Вы будете очень переживать за ваши финансы и из-за этого, в полнолуние у вас возможен скандал с близкими из-за денег. Постарайтесь этого избежать. На протяжении недели финансовые вопросы у вас наладятся, и вы сможете удачно расширять свой бизнес. К концу недели сможете получить хорошую прибыль. Уделите больше времени своим личным отношениям.

СТРЕЛЬЦЫ

Весь успех этой недели зависит только от вас. В начале недели контролируйте свои эмоции, чтобы не испортить отношения с близкими. Также у вас будут хорошие возможности в бизнесе и в получении прибыли. Поддержку вы можете получить от своих партнёров, особенно в браке. К концу недели вас ждут удачные покупки в дом.

КОЗЕРОГИ

В начале недели, в момент полнолуния, вы можете почувствовать большие душевные переживания и страхи. Постарайтесь в этот период занять себя чем-то полезным и помните, что сейчас вы всё ещё будете полны сил и энергии, лучше свои эмоции и силы направить в нужное для вас русло. На этой неделе у вас может быть много обучения эффективных встреч и поездок.

ВОДОЛЕИ

В начале недели, в полнолуние, вы можете почувствовать усталость и перенапряжение. Постарайтесь не рассориться с друзьями. Но, уже в середине недели, вы будете готовы к большим свершениям и удача будет на вашей стороне. Продолжайте активно внедрять все задуманные вами планы. Вас ждет хорошая прибыль и денежные возможности, но не спешите вкладывать большие суммы денег хорошенько не обдумав.

РЫБЫ

В начале недели, в полнолуние, вам покажется, что ваши амбиции задеты. Не стоит ссориться из-за этого с вашим руководством. Уже со среды у вас удачно пойдут все дела, откроются большие карьерные возможности. Главное, действуйте обдуманно, не спешите. Также, внимательно отнеситесь к своему здоровью, постарайтесь не переохлаждаться, чтобы серьёзно не простудиться.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Дійте обдумано: Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 листопада - 3 грудня
Act thoughtfully: Horoscope for all Zodiac signs for November 27 - December 3
Новости по теме

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Гороскоп на эту неделю подчеркивает эмоциональную насыщенность Полнолуния в Близнецах и рекомендует проявить терпение, чтобы избежать конфликтов, особенно Близнецам, Стрельцам, Рыбам и Девам. Также ожидаются финансовые проблемы и возможные разрывы партнерских отношений.

Общество •   •  5324 просмотра
Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

В Сенате США назначили на 4 декабря голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

Шумер планирует провести 4 декабря голосование в Сенате по запросу Байдена на финансирование Украины и Израиля на фоне препятствий, связанных с изменениями в политике пограничной безопасности, которых добиваются республиканцы. Результат голосования может повлиять на поддержку Украины в противостоянии с россией и в конфликте между Израилем и ХАМАС

Политика •   •  8622 просмотра
В Сенате США назначили на 4 декабря голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

Оккупанты за сутки выпустили более 230 снарядов по Херсонщине: один человек ранен

Российские войска 56 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 236 снарядов и ранив одного человека, обстреляв жилые кварталы, административное здание, медицинское учреждение и магазин.

Война •   •  11112 просмотра
Оккупанты за сутки выпустили более 230 снарядов по Херсонщине: один человек ранен

В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной

Из-за сильного ветра упала 100-метровая труба на котельной в Одессе, были начаты аварийные работы по устранению повреждений и восстановлению работы.

Общество •   •  11622 просмотра
В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч

По данным Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские войска потеряли около 325 580 человек личного состава, 5 520 танков и тысячи других единиц военной техники.

Война •   •  16680 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч

ВМС США освободили захваченный пиратами у берегов Йемена танкер с фосфорной кислотой

Военный корабль ВМС США USS Mason добился освобождения танкера Central Park, захваченного пиратами в Аденском заливе, причем нападавшие сдались после преследования.

Новости Мира •   •  16509 просмотра
ВМС США освободили захваченный пиратами у берегов Йемена танкер с фосфорной кислотой

Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз

Снег ожидается по всей территории Украины, кроме Крыма; ветер будет достигать 17-22 м/с.

Общество •   •  18653 просмотра
Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз

Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду

310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.

Киев •   •  20565 просмотра
Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду

В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель

Грузовое судно BLUE SHARK под флагом Белиза с 21 членом экипажа село на мель в районе Анапы (россия) во время сильного шторма, несмотря на то, что встало на якорь после штормового предупреждения.

Новости Мира •   •  18254 просмотра
В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель

В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада

Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта с 7:30 утра из-за снегопада, чтобы облегчить движение транспорта и убрать снег, и этот запрет будет действовать до улучшения условий.

Киев •   •  22198 просмотра
В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада