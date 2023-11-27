Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

На этой неделе нас ожидает полнолуние. О том как оно повлияет на нашу жизнь специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко гороскопе на наделю с 27 ноября по 3 декабря.

Главное событие этой недели - полнолуние, которое произойдёт в понедельник, 27 ноября в 11:15 по киевскому времени, в знаке Близнецов. Особенностью каждого каждого полнолуния является противостояние Солнца и Луны в гороскопе. На этот раз к Солнцу присоединиться Марс, также образуется тауквадрат с Сатурном. Это будет достаточно напряженным полнолунием, которое даст большое эмоциональное напряжение и острые события. Поэтому, в этот период, необходимо проявлять терпение к друг другу, не идти на споры и на конфликты. Особенно, это касается таких знаков Зодиака как Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Девы - поясняет астролог.

По словам астролога, возможны серьезные проблемы в финансовой сфере – крупные финансовые скандалы, а также разрыв партнёрских отношений даже на международном уровне.

"В гороскопе Украины транзитные Марс и Меркурий в начале недели будут давать достаточно напряжённые аспекты, особенно 27 и 28 ноября. К концу недели ситуация должна разрядиться", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

Начните эту неделю как можно спокойнее, чтобы сразу не попасть в крупный скандал или не совершить больших ошибок. События этой недели будут достаточно насыщенными и сыграют в вашу пользу при условии, что вы будете трезво оценивать ситуацию и не спешить с выводами. Прекрасно пройдут поездки за рубеж, будет удачным общение с иностранцами, и вы сможете завязать деловое партнёрство с ними.

ТЕЛЬЦЫ

С одной стороны, на этой неделе перед вами откроются большие возможности, а с другой стороны, в продвижении своих проектов и начинаний вы будете сталкиваться с некоторыми сложностями. Постарайтесь не спешить и делать всё обдуманно. Сейчас не стоит вкладывать крупные суммы денег в новые проекты. Но покупка автомобиля вполне возможна.

БЛИЗНЕЦЫ

Полнолуние в начале недели произойдёт в вашем знаке Зодиака и очень важно сохранять спокойствие, чтобы не попасть в крупные скандалы, особенно в семейных отношениях. Но на протяжении всей недели вы можете удачно решать все свои юридические вопросы, к вам могут прийти интересные предложения по карьерному росту.

РАКИ

Полнолуние принесёт вам большое напряжение, связанное с вашими обязанностями и работой. Постарайтесь не перетруждаться, чтобы не заболеть. Также обратите внимание на 1 декабря – это очень эмоционально сложный для вас день. Но, в целом неделя может принести вам как много хлопот, так и много успехов в вашем труде и реализации задуманных вами планов. Вам необходим качественный сон и отдых.

ЛЬВЫ

Начало недели может пройти у вас в страстях и в любовных переживаниях. Поэтому постарайтесь не ссориться с любимыми. Максимально используйте эту неделю для качественного отдыха и восстановления сил. Хороший период для всех творческих Львов. Конец недели обещает принести вам множество хороших событий.

ДЕВЫ

В понедельник, в полнолуние, необходимо максимально избегать конфликтов в семье, особенно с партнером по браку или родителями. На вас навалиться большое количество домашних дел. На этой неделе вы можете удачно подписать важные для вас договора и контракты. Во второй половине недели большая удача вас ждёт в любовных отношениях.

ВЕСЫ

В начале и недели, в полнолуние, вам необходимо контролировать свои эмоции, чтобы не ввязаться в крупные скандал, особенно с вашими братьями, сёстрами или соседями. На протяжении этой недели у вас будет большое количество интересных встреч, поездок и обучение. Вам необходимо уделить время своему здоровью.

СКОРПИОН

В начале недели Вы будете очень переживать за ваши финансы и из-за этого, в полнолуние у вас возможен скандал с близкими из-за денег. Постарайтесь этого избежать. На протяжении недели финансовые вопросы у вас наладятся, и вы сможете удачно расширять свой бизнес. К концу недели сможете получить хорошую прибыль. Уделите больше времени своим личным отношениям.

СТРЕЛЬЦЫ

Весь успех этой недели зависит только от вас. В начале недели контролируйте свои эмоции, чтобы не испортить отношения с близкими. Также у вас будут хорошие возможности в бизнесе и в получении прибыли. Поддержку вы можете получить от своих партнёров, особенно в браке. К концу недели вас ждут удачные покупки в дом.

КОЗЕРОГИ

В начале недели, в момент полнолуния, вы можете почувствовать большие душевные переживания и страхи. Постарайтесь в этот период занять себя чем-то полезным и помните, что сейчас вы всё ещё будете полны сил и энергии, лучше свои эмоции и силы направить в нужное для вас русло. На этой неделе у вас может быть много обучения эффективных встреч и поездок.

ВОДОЛЕИ

В начале недели, в полнолуние, вы можете почувствовать усталость и перенапряжение. Постарайтесь не рассориться с друзьями. Но, уже в середине недели, вы будете готовы к большим свершениям и удача будет на вашей стороне. Продолжайте активно внедрять все задуманные вами планы. Вас ждет хорошая прибыль и денежные возможности, но не спешите вкладывать большие суммы денег хорошенько не обдумав.

РЫБЫ

В начале недели, в полнолуние, вам покажется, что ваши амбиции задеты. Не стоит ссориться из-за этого с вашим руководством. Уже со среды у вас удачно пойдут все дела, откроются большие карьерные возможности. Главное, действуйте обдуманно, не спешите. Также, внимательно отнеситесь к своему здоровью, постарайтесь не переохлаждаться, чтобы серьёзно не простудиться.