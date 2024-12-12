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Действия рф осудили, а Украине пообещали усиление военной и финансовой поддержки: о чем говорится в Берлинской декларации

Действия рф осудили, а Украине пообещали усиление военной и финансовой поддержки: о чем говорится в Берлинской декларации

Киев  •  УНН

 • 1205 просмотра

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Министры иностранных дел 6 европейских стран и представитель ЕС подписали Берлинскую декларацию. Документ предусматривает усиление военной и финансовой помощи Украине, а также поддержку ее евроатлантической интеграции.

Главы иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Соединенного Королевства, а также Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности сегодня провели встречу и приняли Берлинскую декларацию по итогам переговоров, передает УНН.

Детали

В тексте говорится об осуждении действий рф, продолжении поддержки Украины, усилении военной и финансовой помощи.

Приводим полный текст документа:

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Соединенного Королевства, а также Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности встретились сегодня с министром иностранных дел Украины в решающий момент в агрессивной войне россии против Украины.

Цели всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины и устойчивой безопасности для Европы неразделимы. Украина должна победить.

Вот почему после более 1000 дней незаконной войны hоссии против Украины мы остаемся непоколебимыми в нашей солидарности. Мы продолжим поддерживать Украину в ее праве на самооборону от российской агрессии.

Мы решительно осуждаем решение россии прибегнуть к эскалации своей агрессивной войны путем грубых и целенаправленных атак против украинских городов и критической гражданской инфраструктуры, развертывания войск КНДР и использования баллистических ракет средней дальности для нападения на Украину.

Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

Мы вновь подтверждаем нашу твердую поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Мы усилим военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе путем мобилизации дополнительного европейского финансирования.

Подчеркиваем, что быстрое и коллективное предоставление 50-миллиардного кредита странами Группы Семи, в котором европейцы играют важную роль, поможет Украине покрыть насущные потребности, в том числе военные.

Мы остаемся преданными поддержке восстановления и восстановления Украины в координации с международными партнерами. В 2025 Международная конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Италии.

Мы и в дальнейшем будем ограничивать наращивание военных возможностей россии. Мы будем оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в частности от энергетики.

Мы подтверждаем нашу приверженность Формуле мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским, как надежному пути к справедливому и устойчивому миру.

Переговоров о мире в Украине не может быть без участия украинцев и без европейцев на их стороне.

Мы привержены предоставлению Украине прочных гарантий безопасности, включая надежное и долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки.

Будучи убежденными в том, что мир в Украине и безопасность в Европе неделимы, мы вместе с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами полны решимости к большим идеям и шагам по европейской безопасности.

Поэтому мы подтверждаем Варшавскую декларацию от 19 ноября 2024 года. Одним из элементов является улучшение доступа европейской оборонной промышленности к государственному и частному финансированию с целью устранения пробелов в европейских возможностях.

Рассматриваем это как возможность подтвердить приверженность основам трансатлантического альянса с Соединенными Штатами Америки благодаря укреплению НАТО, обеспечению справедливого распределения бремени внутри Альянса, в частности усилению усилий ЕС в сфере безопасности и обороны, а также ради построения более безопасной и объединенной Европы.

С этой целью мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность архитектуре европейской безопасности, основанной на принципах Устава ООН и ОБСЕ.

Мы также обсудили текущую ситуацию в Сирии. После свержения режима Асада критически важно сохранить территориальную целостность Сирии и уважать ее независимость, суверенитет, ее государственные институты, а также отвергнуть все формы экстремизма. Все заинтересованные стороны должны соблюдать международное право и защищать представителей всех меньшинств, одновременно участвуя во всеобъемлющем диалоге по всем ключевым вопросам, который возглавляют и осуществляют сирийцы, для обеспечения упорядоченного, мирного и инклюзивного перехода в духе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в соответствии с волей сирийского народа. На Сирию следует также смотреть с более широкой региональной перспективы. Мы приветствуем недавнее прекращение огня в Ливане, а также подчеркиваем необходимость прекращения огня, договоренности об освобождении заложников и предоставления весомой гуманитарной помощи в Газе".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика